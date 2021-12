Patrulha Rural liberta caseiro sequestrado e prende quadrilha com metralhadora no interior

O plano para a implantação do Sistema Estruturado de Ensino em Mato Grosso foi tema da primeira reunião de alinhamento, nesta sexta-feira (17.12), pela Secretaria Estadual de Educação (Seduc) e a Fundação Gétulio Vargas (FGV), responsável pela produção de todo o conteúdo que será fornecido aos professores e alunos da rede estadual para o ano letivo de 2022.

“Tivemos a oportunidade de traçar o primeiro plano de ação para fazer a implementação do sistema – e definir o escopo de trabalho, o prazo de produção do material, a entrega e a logística. Estamos muito felizes com essa parceria e temos certeza que os resultados vão aparecer em breve”, destacou o secretário de Educação, Alan Porto.

A assinatura do contrato ocorreu no dia 10 de dezembro, em Cuiabá, para odotar esse sistema de ensino inovador que possui a metodologia já aplicada na rede privada de ensino. O Governo investirá R$ 549 milhões nos próximos 5 anos, a partir do Programa Mais MT, com o intuito de alavancar os índices educacionais de Mato Grosso.

O projeto compreende um ciclo de gestão de aprendizagem composta por ações direcionadas à formação continuada com duração de 120h por ano, avaliações bimestrais, material didático e plataforma digital. O sistema estruturado auxiliará no desempenho dos estudantes e melhoria dos índices educacionais.

Mato Grosso é o primeiro Estado a assinar o Contrato de Impacto Social (CIS), que implica em cumprimento de metas de melhoria de nível de aprendizagem dos alunos para o recebimento do valor contratado. O conteúdo programático será regionalizado, seguindo os padrões da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o Documento de Referência Curricular de Mato Grosso (DRC-MT).