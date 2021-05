Paulo Araújo apresenta projeto de lei para criação de normas de segurança nas escolas

Foto: Helder Faria

Mais 1,5 mil famílias de baixa renda foram beneficiadas com cestas básicas, nessa terça-feira (25), no bairro Pedra 90, em Cuiabá. O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), deputado Eduardo Botelho (DEM), participou da entrega, junto com a primeira-dama do estado, Virgínia Mendes, e destacou a importância da parceria do governo com a Assembleia para levar alimentos à mesa de quem mais precisa.

Moradora do Pedra 90 há 15 anos, a dona de casa Roseni Pereira tem dois filhos e o marido está desempregado. “A cesta vai nos ajudar bastante”, disse emocionada. Em situação semelhante, a cunhada de Roseni, Keila Campos, também pode levar os alimentos pra casa. Assim, como a jovem Maria Silva, desempregada e mãe de três filhos. “Fico feliz em levar esse alimento para meus filhos”.

De acordo com a secretária de Estado de Assistência Social e Cidadania, Rosamaria Carvalho, neste ano serão entregues 534 mil cestas básicas, com kit higiene, através do programa Vem Ser Mais Solidário. Em 2020 foram 330 mil. No Pedra 90, o cadastro dos beneficiados foi feito pela Associação de Moradores, que é presidida pelo líder comunitário Marcos Baiano.

Édio Martins, secretário de Assuntos Comunitários, falou sobre parceria que promove a assistência social. “A Assembleia é sempre parceira nas ações do governo do estado, recentemente repassou R$ 10 milhões para o Ser Família, que atende 100 mil famílias em Mato Grosso. Nesse ano, vamos atender mais de 500 mil famílias, nos grandes polos periféricos, através das associações, dos Clubes de Mães, Centros Espíritas e grupos religiosos. Também ajudamos as entidades que atendem pessoas internas, que retiram os alimentos diretamente na Arena Pantanal”, explicou Martins.

Botelho lembrou os investimentos feitos pelo governador Mendes e que promoveram melhorias ao bairro Pedra 90, como asfalto, calçadas e escolas. Além de investimentos que estão consolidando a entrega de títulos definitivos de propriedades, o sonho da população. “Quero parabenizar a primeira-dama Virginia por este ato social que ajuda essas famílias, muitas pessoas que não têm emprego e precisam desse apoio do governo, da Assembleia e todos nós! Também trabalhamos pela regularização fundiária e os moradores receberão o documento registrado em cartório”, afirmou Botelho.

Ao entregar algumas cestas para as donas de casa, a primeira-dama Virginia Mendes destacou o carinho que o governador Mauro Mendes tem pelo bairro Pedra 90. Também enfatizou o trabalho da ALMT às causas sociais. “Quero agradecer o nosso deputado Botelho que também não mede esforços para trabalhar pela população. O governo está sempre de portas abertas para ajudar à população”, finalizou.