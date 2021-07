Paulo Araújo cobra reparos de ruas em bairros de Cuiabá

Foto: ANGELO VARELA / ALMT

Um problema enfrentado diariamente pela população que vive em Cuiabá são ruas cheia de buracos. Em três bairros da capital, as vias urbanas estão em situação precária, são eles Chico Mendes, Paiaguás e Itapuã. O deputado estadual Paulo Araújo (Progressistas) constatou as condições e ressaltou que o problema pode ser sanado rapidamente com obras de tapa-buraco e cascalhamento das ruas. Diante disso, o parlamentar apresentou três indicações na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) cobrando ações para resolver a situação.

A indicação n° 4382/21 foi direcionada ao prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, com cópia ao secretario Municipal de obras José Roberto Stopa, destacando a necessidade de patrolamento e cascalhamento das ruas do bairro Chico Mendes em Cuiabá. A outra indicação do parlamentar, de n° 4380/21, propõe a necessidade de patrolamento e cascalhamento das ruas do bairro Itapuã em Cuiabá.

Paulo Araújo apresentou uma última indicação, n° 4374/21, também encaminhada ao prefeito Emanuel Pinheiro com cópia ao secretario Municipal de Obras Públicas José Roberto Stopa, cobrando a necessidade de patrolamento e cascalhamento das ruas do bairro Paiaguás Três em Cuiabá.