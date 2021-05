Paulo Araújo destina mais de 1,4 milhão em emendas parlamentares para a saúde

Deputado Paulo Araújo com a prefeita de Aripuanã, Seluir Peixer Reghin. Foto: ADRIANE RANGEL

O deputado estadual pelo Progressistas, Paulo Araújo, destinou R$ 1.443.156,38 para quinze municípios do Estado de Mato Grosso. O recurso será aplicado para o fortalecimento das secretarias municipais de saúde das cidades.

O montante das emendas individuais é de caráter impositivo ao Orçamento Geral do Estado para 2021. As emendas impositivas são aquelas cujo caráter é deixado à descrição ao deputado, que decide destinar recursos para áreas especificas, em qualquer município mato-grossense.

As emendas do deputado Paulo Araújo vão beneficiar os seguintes municípios: Acorizal, Arenápolis, Aripuanã, Barra do Bugres, Brasnorte, Chapada dos Guimarães, Claudia, Cuiabá, Denise, Jangada, Juína, Nova Olímpia, Poconé, Rio Branco e Santo Afonso.

O prefeito Rogério Meira (Progressistas) agradeceu o deputado Paulo Araújo, por destinar emendas parlamentares para beneficiar o município de Jangada (75 km de Cuiabá). O valor de R$ 188 mil reais será aplicado em custeio da pasta da Secretaria de Saúde. “São emendas importantes para a saúde municipal avançar e melhorar o atendimento à população. As emendas que são fruto, da nossa boa relação com o deputado estadual Paulo Araújo, parceiro de Jangada. Quero dizer à nossa comunidade que seguimos em busca de recursos para o progresso da nossa cidade”, disse o prefeito Rogério.

REGIÕES

Baixada Cuiabana:

Para Acorizal, Paulo Araújo encaminhou R$ 90 mil reais para aquisição de uma ambulância; Chapada dos Guimarães o parlamentar enviou R$ 15 mil reais para custeio; Cuiabá o valor disponibilizado foi de R$ 90 mil reais para a compra de uma ambulância para o distrito da Guia; Em Jangada o valor total foi de R$ 188 mil reais para a compra de uma ambulância e um aparelho de ultrassom e o município de Poconé recebeu o valor de R$ 60 mil reais para aquisição de um respirador mecânico, um eletrocardiograma e um monitor.

Médio-norte:

Em Arenápolis, o deputado destinou R$ 80 mil reais para a secretaria municipal de saúde para garantir a aquisição de um aparelho de endoscopia. Para o município de Barra do Bugres o montante foi de R$ 210 mil reais para a compra de um micro-ônibus para pacientes de hemodiálise; Em Denise o valor foi de R$ 95 mil reais para a compra de uma ambulância; já para a cidade de Nova Olímpia o envio foi de R$ 80 mil reais para garantir um aparelho processadora de raio-x e em Santo Afonso o recurso foi de R$ 90 mil reais para a compra de um aparelho de ultrassonografia.

Noroeste:

As cidades de Aripuanã, Brasnorte e Juína foi enviado 90, 95 e 98 mil reais respectivamente para compra de ambulâncias para cada.

Teles Pires:

A região do Teles Pires também foi contemplado, o município de Claudia, irá receber R$ 90 mil reais para aquisição de uma ambulância.

Oeste:

Na região oeste a cidade contemplada é Rio Branco no valor de R$ 100 mil reais para a aquisição de uma ambulância.

“Fico muito feliz em poder ajudar os municípios do nosso Estado. Até o fim do meu primeiro mandato como deputado estadual eu pretendo enviar investimentos através de emendas parlamentares a todos os municípios mato-grossenses. No que depender do nosso trabalho, com certeza isso será possível”, concluiu Paulo Araújo.