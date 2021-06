Paulo Araújo propõe indicações para o município de Nossa Senhora do Livramento

Foto: Marcos Lopes

O deputado estadual Paulo Araújo (Progressistas) apresentou na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), em 26 de maio duas indicações para o município de Nossa Senhora do Livramento (distante 38 km de Cuiabá), uma para área da saúde e a outra para área de infraestrutura. “Estamos buscando atender as solicitações dos agentes comunitários que vem buscando melhorar as condições de trabalho em prol de melhorar os atendimentos”, disse o parlamentar.

Paulo Araújo indicou n° 3598/21 ao governador do Estado de Mato Grosso Mauro Mendes, com cópia ao secretario de Estado de Saúde Gilberto Figueiredo acerca da necessidade de viabilização de fornecimento de equipamentos de proteção individual luvas, protetor facial, mascaras, álcool em gel, sapatilhas e toucas a serem entregues aos agentes comunitários de saúde do município.

A outra indicação de n° 3601/21 ao governador do Estado de Mato Grosso Mauro Mendes com cópia a secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania Rosamaria Ferreira de Carvalho, acerca da viabilização de condições de trabalho aos agentes comunitários de saúde do município de Nossa Senhora do Livramento, com a aquisição e manutenção de motos e bicicletas para possibilitar que se transportem pela extensa zona rural do município.

Vacinação

A outra indicação de n° 3281/21 o parlamentar propõe ao secretario Gilberto Gomes de Figueiredo acerca da necessidade de inclusão dos presidentes de bairro no grupo prioritário de vacinação contra a COVID-19, no âmbito do estado de Mato Grosso. A demanda foi solicitada ao deputado, pela Adriana Tristão da Silva, presidente do bairro São Roque em Cuiabá, que argumentou que os presidentes de bairros estão em contato físico direto coma população se expondo ao vírus, fazendo então a necessidade de terem a vacinação prioritária.