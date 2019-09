Paulo Araújo quer aumentar o numero de salas infantis em hospitais estaduais do estado

Foto: ANGELO VARELA / ALMT

Após vários estudos desenvolvidos na área da saúde, foram observados que não só o fator remédio contribui para a cura, mas outras ações devem ser levadas em consideração, a exemplo, da construção de salas infantis que são utilizadas para atender crianças que estão internadas nos hospitais. Com a intenção de ampliar esses espaços em todo estado, para promover maior conforto e brincadeiras às crianças hospitalizadas, o deputado estadual Paulo Araújo (PP) propôs a indicação n° 4107/19, que prevê a criação de salas infantis em outros hospitais estaduais do estado, nos mesmos moldes do espaço recém-inaugurado, no hospital Estadual Santa Casa, na capital cuiabana.

O parlamentar apresentou a indicação ao governo do estado, durante sessão plenária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) na quinta-feira (12). Ele destacou que as brincadeiras no contexto hospitalar é um instrumento de intervenção utilizado como forma da criança construir estratégias de enfrentamento em relação a doença, hospitalização, comunicação e resolução de conflitos. Através do brincar, a criança pode se expressar melhor, assim como demonstrar os seus sentimentos e resgatar a si mesma.

A enfermeira da Santa Casa, Micheli de Freitas Rosário, sinalizou positivamente a implantação de mais brinquedotecas em outros hospitais. “O brincar mostra-se como uma grande contribuição ao cuidado à criança, pois, ameniza o tempo de espera, altera positivamente o comportamento e valoriza o processo de desenvolvimento das mesmas, além de melhorar a interação com os profissionais da saúde. Contribui ainda para o fortalecimento da criança neste ambiente e o vinculo no ambiente, proporcionando também estímulos positivos na recuperação da saúde”, ressaltou a enfermeira.

Tapa buracos – O deputado também apresentou outra indicação, de n° 4104/19 , solicitando a necessidade de viabilizar uma ação tapa buracos na MT-240, entre os municípios de Nova Marilândia (distante 252 km de Cuiabá) e Arenápolis (distante 208 km de Cuiabá).

Pavimentação – Outra indicação n° 4101/19 do parlamentar, foi encaminhada ao governador Mauro Mendes, com cópia ao secretario chefe da casa Civil, a necessidade de viabilizar uma ação de recuperação na MT-343 entre os Distritos de Assari, no município de Barra do Bugres (distante 164 km de Cuiabá) até a sede do município de Denise (distante 207 km de Cuiabá). A solicitação foi feita pelo vereador, Jeferson Souto (PP), em recente encontro em Tangará da Serra. Souto justificou que a obra é essencial para atender inúmeras pessoas que se deslocam até os municípios vizinhos para trabalharem.

Conforme a justificativa da indicação, a estrada está deteriorada e hoje é considerada praticamente uma estrada de chão, dada a condição da via. “Uma recuperação total se faz necessária, pois (ela) é muito utilizada para transportar as pessoas enfermas que precisam se deslocar ao hospital de Barra do Bugres ou as que precisam ir até a capital”, pontuou Paulo Araújo.