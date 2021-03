PCI apresenta 4º Balanço de metas

Roda de Biblioteca: Contos das Mulheres Sábias, da proponente Patrícia Pereira, começa nesta sexta-feira (26.03), em Alta Floresta. O projeto foi contemplado no Edital MT Nascentes, da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) e atende as bibliotecas comunitárias Anderson Flores (localizada no Espaço Cultural TEAF) e Ciranda da Terra (localizada na comunidade rural Guadalupe).

Na programação estão atividades como: contação de histórias, roda de conversa e oficinas. De acordo com a proponente Patrícia Pereira, o projeto tem como objetivo “a democratização do acesso gratuito ao livro, valorização cultural e o fomento da leitura, por meio de ações que abracem os leitores e os tragam para o espaço das bibliotecas comunitárias num gesto de acolhimento e afetividade”.

A contação de histórias e as rodas de conversa, acontecerão no ambiente virtual, transmitidos via Youtube no canal Patrícia Pereira e ficarão disponíveis até o final de abril.

Nesta sexta-feira (26.03), às 17h, tem Contação de História com Cássia Dall’Igna, com o título “Uma fábula sobre a fábula”. E às 19h, tem Roda de Conversa com o tema “O papel social da mulher”, com Ilmarli Teixeira, Mônica Marques e Márcia Pasuch, e mediação de Angélica Muller.

No sábado (27.03), às 17h, a Contação de Histórias fica com Wesley Ramos, com o tema “O presente de Jaxy Jaterê” (Olívio Jerupe). Às 19h, tem Roda de Conversa com tema “Cura/Saúde da mulher”, com a participação de Carmélia Silva de Santana, Irene Duarte e Lúcia Mariotti, com a mediação de Cássia Dall’Igna.

Oficinas

O projeto contempla ainda a realização de quatro oficinas, de forma presencial, no Espaço Cultural TEAF. Cada oficina terá 10 vagas, para que seja possível manter as medidas de biossegurança e o distanciamento.

As oficinas ofertadas serão: ‘Pintando Poesia’ com Cássia Dall’Igna; ‘Mandalas em Pontilhismo’ com Jacqueline Deveke; ‘Abayomi – um encontro precioso’ com Erli Pissinini Porto; ‘A hippie art: filtro dos sonhos’ com José Luiz; e ‘Yoga, uma vivencia integral’, com a instrutora Edna Apolinário.

Em razão dos novos decretos estaduais e municipais, com medidas restritivas para prevenir a disseminação da Covid-19, as oficinas serão realizadas posteriormente. As datas serão divulgadas pela organização do projeto.

Patrícia esclarece que “a ideia inicial contemplava a realização de atividades também na comunidade Guadalupe e em espaços públicos, contudo, com o cenário atual da pandemia, estas atividades não poderão ser realizadas”.

A programação do projeto pode ser acessada nas redes sociais de Patrícia Pereira @bypatypereira ou pelo telefone (66) 99216-1840.