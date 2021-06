Pecuária Sustável: Origem Premium firma compromisso social em benefício do meio ambiente

Unir métodos de criação do rebanho bovino com práticas de conservação do meio-ambiente. Investimentos em genética, nutrição e protocolos sanitários que geram ganhos expressivos em produtividade; resultados obtidos a partir do compromisso assumido pelo em promover a pecuária sustentável.

Voltados a ações de conservação ambiental, a adoção de tecnologias de manejo, que englobam um conjunto de práticas sustentáveis, resultou em potencial de ganho de peso do animal de Raça Araguaia, redução no tempo de engorda, permitindo maior precocidade reprodutiva e de abate, com carne de melhor qualidade, maciez e consequentemente, aumento da produtividade, segundo explica o médico veterinário responsável pela Raça Araguaia, Eduardo Barbosa Strang.

“Com uma alimentação adequada para que os animais mantenham a saúde, acesso à água, instalações seguras, áreas de descanso onde possam expressar seu comportamento natural e manejo livre de estresse reduz a produção de gases de efeito estufa por quilo de carne produzida, desse modo, permitimos que a genética do Araguaia expresse o seu potencial, em reprodução, engorda e acabamento”.

Outro aspecto importante para o Grupo Origem Premium é o bem-estar animal e conforto térmico. A presença de árvores nas áreas de pastagem protege os bovinos de Raça Araguaia, contra as adversidades climáticas e apresenta reflexos positivos sobre a produtividade e saúde do rebanho, além de proteger a biodiversidade, defende o engenheiro agrônomo e criador Raul Almeida.

“A presença de árvores nas áreas de pastagem, favorece o bem-estar dos animais a pasto e em conseqüência, temos um melhor desempenho produtivo além de proteger o solo da erosão, a biodiversidade e a reciclagem os nutrientes das camadas mais profundas para superfície agricultável, por estas e outras razões trabalhamos para a ampliação da arborização em nossa área de produção“.

Para o consumidor, como parte do sistema e que opta por carnes saudáveis, a rastreabilidade e a padronização dos processos oferecidos nos produtos Origem Premium possibilitam ao comprador, qualidade, praticidade e o consumo consciente, pois, ao adquirir nossos itens, também contribuirá para a preservação do meio ambiente, por meio de uma escolha responsável, destaca o médico-veterinário e sócio-diretor da Origem Premium, Alexander Estermann.

“O consumidor faz parte do elo da cadeia produtiva da carne. No momento em que ele exerce uma opção consciente de consumo, ele está viabilizando essa cadeia produtiva. Oferecemos aos nossos clientes através do QR Code, a possibilidade de acompanhar o conceito ambiental e social de criação de nossos animais, e essa transparência que permite a rastreabilidade do processo desde o bezerro, tem a finalidade de demonstrar ao consumidor final, que ele pode exercer uma escolha responsável, por estar recebendo informações claras sobre a cadeia produtiva dos produtos Origem Premium”.

Impactos positivos e significativos para assegurar um futuro próspero à pecuária de corte, focada na preservação do meio ambiente. Modelo que contribui para a disseminação do conceito e da prática da pecuária sustentável, por aliar à atividade produtiva a conservação dos recursos naturais.

O conceito Origem Premium contempla ações estratégicas direcionadas a cadeia produtiva da carne, da preservação ambiental e recuperação de áreas verdes em defesa da pecuária sustentável. Para saber mais sobre o nosso modelo de produção sustentável, entre em contato com a gente pelo e-mail: contato@origempremium.com.br