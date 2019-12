Pedal da Semob encerra as atividades de 2019

Mais de 300 ciclistas participaram do tradicional Pedal Noturno, realizado pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob). A última ação do ano, realizada em clima natalino, contou com arrecadação de alimentos que serão destinados para uma instituição de caridade em Cuiabá.

A pedalada da noite desta terça-feira (17) foi embalada ao som de canções natalinas e, como estamos falando de Natal, não poderia faltar a figura do bom velhinho. O Papai Noel fez a alegria da população por onde passou.

Além do encerramento da atividade esportiva, os participantes foram convidados a contribuir por uma causa muito nobre. Cada pessoa levou cinco quilos de alimento não perecível para ser doado a uma instituição de caridade.

“Todo ano no último pedal que realizamos, nós fazemos uma confraternização junto com um ato de solidariedade, por meio da arrecadação de alimentos, que posteriormente entregaremos para uma instituição de caridade. O pedal da Semob é uma iniciativa que caiu no gosto de muitos amantes da modalidade”, afirmou o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Antenor Figueiredo.

O ponto de encontro, como de costume, foi na Orla do Porto, passando pela nova estação Bispo Dom José, Prefeitura de Cuiabá, início da Avenida Getúlio Vargas, Barão de Melgaço, passando em frente a Semob. De lá voltaram para a Orla do Porto.

“Sempre que possível venho para o pedal da Semob, além de trazer a interação da população com o trabalho da Secretaria, ele também proporciona um bem-estar diferente, seja pelo contato com as pessoas ou pela prática do esporte que me faz sentir muito bem. É uma terapia após um dia cansativo de serviço, me dá prazer e desestressa”, disse Gonçalo Leandro Pontes Diniz, 58 anos.

Em 2020 já está confirmada a continuação das atividades. Para participar, basta comparecer ao local de partida, geralmente a Orla do Porto, com suas bicicletas, equipamentos de segurança e disposição para pedalar e conhecer a Capital e suas belezas noturnas.