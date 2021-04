Pedra 90, Altos do Parque, CPA, Osmar Cabral e Novo São Sebastião recebem indicações do vereador Eduardo

Desde a última quarta-feira (31), a Secretaria Municipal de Obras Públicas atua para eliminar mais um ponto de alagamento identificado por meio de mapeamento feito em parceria com lideranças comunitárias de Cuiabá. Desta vez, o trabalho de melhoria na rede de drenagem de águas pluviais beneficia moradores do bairro São Gonçalo III, na região Sul.

Ao todo, o projeto alcançará quatro vias da comunidade e, neste momento, as etapas de escavação e implantação de uma nova tubulação são executadas na Rua Um. Para solucionar o problema na região, a Secretaria planejou a instalação de manilhas de 40 e 60 centímetros e a previsão é de que todo o processo seja concluído em cerca de 45 dias.

“O prefeito Emanuel Pinheiro determinou que criássemos um plano de atuação para solucionarmos os principais pontos de alagamentos da cidade. O São Gonçalo III tem esse problema crítico há mais de 20 anos. Mas garantimos que, em breve, mais esse transtorno chegará ao fim”, explica o vice-prefeito e secretário de Obras Públicas, José Roberto Stopa.

O trabalho no local é feito a partir do monitoramento, pelo qual foi constatado que a estrutura existente não era mais suficiente para atendimento da demanda, especialmente no período chuvoso. Diante do apontamento, foi iniciada a implantação de um novo sistema de escoamento que será responsável por ampliar o processo de vazão da água.

A identificação do problema foi feita por meio de uma parceria formalizada pela Secretaria com os presidentes das Associações de Moradores dos bairros da Capital. Em fevereiro deste ano, em reunião com lideranças comunitárias da região Sul, Stopa solicitou o apoio para que, ao longo do ano, os locais mapeados recebam uma intervenção de melhoria.

“Ninguém conhece melhor a realidade das comunidades que os próprios moradores. São eles que lidam, diariamente, com os problemas de cada uma das ruas. Nos casos de alagamento, não é diferente. Quem sofre é o morador. Por isso, é tão importante essa união dos representantes desses bairros com o poder público. No fim, todos ganham”, enfatiza Stopa.