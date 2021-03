Peixe Santo é realizado em sistema drive thru; inscrições abertas para comerciantes até o dia 22 de março

Ascom Câmara Municipal de Cuiabá

O vereador Dídimo Vovô (PSB) protocolou na Secretaria Estadual de Assistência Social e Cidadania (Setasc) e no gabinete do presidente da Assembleia Legislativa, Max Russi (PSB), ofício solicitando que Cuiabá seja incluída na primeira etapa do programa social Ser Família.





O auxílio emergencial lançado nesta semana pelo governo do Estado visa atender famílias de baixa renda. No texto original, inicialmente serão contemplados os municípios de: Gaúcha do Norte, Nossa Senhora do Livramento, Canabrava do Norte, Nobres, Poconé, Nova Brasilândia, Torixoreu, Paranatinga, Alto Araguaia, Santa Rita do Trivelato, São Félix do Araguaia, Primavera do Leste, Várzea Grande, Ribeirão, Cascalheira, Poxoréu, General Carneiro, São Pedro da Cipa, Araguaiana, Dom Aquino, Juscimeira, Acorizal, Jangada e Campo Novo dos Parecis.





No ofício, Dídimo Vovô parabeniza pelo lançamento do auxílio, mas reforça que a capital do Estado está entre as cidades mais afetadas pela pandemia do coronavírus, merecendo estar entre os municípios contemplados nesta primeira etapa do programa.





O vereador comentou sobre os dados apresentados pela Setasc que indicam a existência de 389 mil pessoas vivendo em extrema vulnerabilidade social em Mato Grosso, o número corresponde a cerca de 132 mil famílias, das quais grande parte estão situadas na cidade de Cuiabá.

Esmael Marcellus | Assessoria de Comunicação Vereador Dídimo Vovô