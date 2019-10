Pequeno produtor rural poderá emitir nota fiscal pela internet

A partir desta quarta-feira (23.10), a agenda semanal do Complexo Arena Pantanal segue com atividades de eventos que atendem vários públicos em seus espaços.

A Arena Pantanal recebe jogos do Cuiabá Esporte Clube, um pela Copa Verde e dois pelo Brasileirão série B, e uma caminhada católica em seu entorno. Já o ginásio Aecim Tocantins será palco de campeonato de Cheerleaders e seu estacionamento abriga o Circuito Brasileiro Open de Vôlei de Praia. Confira mais informações.

Arena Pantanal

Com o gramado em condições perfeitas de jogo após troca recente de uma parte danificada, a Arena Pantanal será o local da partidas do Cuiabá Esporte Clube em importantes competições nacionais.

Na quarta-feira (23.10), às 19h30, o Dourado busca vaga na final da Copa Verde, enfrentando o Goiás em jogo de volta da semifinal. O time cuiabano precisa de uma vitória por dois gols de diferença para se classificar diretamente já que os goianos venceram a partida de ida por 1 a 0. Uma vitória por um gol leva a decisão para os pênaltis.

Realizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a Copa Verde assegura ao campeão acesso direto às oitavas de final da Copa do Brasil de 2020.

O próximo jogo com mando de campo do Cuiabá será na terça-feira (29.10), às 21h30, contra o Curitiba/PR. O confronto faz parte da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro série B – que foi remarcada.

Na sexta (01.11), o Dourado volta jogar em rodada normal do Brasileirão série B, enfrentando o primeiro colocado da competição, o Bragantino/SP. O duelo será às 21h30 (horário local), também na Arena Pantanal.

Ingressos pela internet: www.tickethub.com.br

Ingressos em lojas físicas: Dourado Store (L3 Shopping Estação), Casa de Festas (Shopping Pantanal), Sede do Cuiabá EC e Papelaria Grafitte (Várzea Grande)

Área Externa da Arena Pantanal

No sábado (26.10), a partir das 15h, na área externa do estádio acontece a 1° caminhada com Maria. O evento é organizado pela paróquia São Gonçalo do Porto e aberto ao público católico.

Ginásio Aecim Tocantins

Outro equipamento do Complexo Arena Pantanal, o ginásio está com seu estacionamento ocupado pela maior competição de vôlei de praia do país. De 23 a 27 de outubro, as melhores duplas da modalidade, incluindo quatro medalhistas olímpicos e cinco campeões mundiais, competem no Circuito Brasileiro Open de Vôlei de Praia.

Uma grande estrutura foi montada no estacionamento do Ginásio, com quadras de areia, iluminação, gradis, banheiros químicos, coberturas, cadeiras e arquibancadas com cerca de 1300 lugares.

Representando Mato Grosso, participam duas duplas do naipe masculino (Alcir/Paulo e Ricardo/Ricardo Queiroz) e no feminino serão cinco atletas: a dupla Ana/Bárbara, além das atletas Dani, Laryssa e Priscila, com parceiras de outros Estados.

As duplas Ana Patrícia/Rebecca (MG/CE) e Alison/Álvaro Filho (ES/PB), que representarão o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, também jogam em Cuiabá.

Programação (horário local):

23/10, quarta: 8h30 às 15h30

24/10, quinta: 8h30 às 13h30, e 17h30 às 21h

25/10, sexta: 8h30 às 13h, e 16h30 às 21h30

26/10, sábado: 8h às 13h30, e 16h30 às 21h

27/10, domingo: 9h30 às 12h

A entrada aos torcedores é franca durante todos os dias.

Foto por: Henrique Caramori

Já a quadra interna do Ginásio Aecim Tocantins será palco do Campeonato de Cheerleaders e baterias universitárias de Mato Grosso. Com a participação de universidades públicas e particulares do Estado, a competição cultural esportiva contará com apresentações de equipes de cheerleaders, mais conhecidas como animadores de torcidas.

O Cheerleading é um misto de dança, ginástica e acrobacias realizadas em grupos, que desenvolve habilidades importantes como o trabalho em equipe, força, flexibilidade e ritmo.

“Conseguimos apoiar esse evento esportivo e cultural com a liberação do ginásio Aecim Tocantins, um espaço de alto nível preparado para receber a competição. São atividades universitárias que unem a prática esportiva a belos espetáculos que toda a população pode prestigiar”.

O evento acontece no sábado (26.10), as 9h às 22h, com entrada gratuita para o público.