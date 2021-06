Perito participa de II Encontro Mato-grossense de Mobilidade e Vida no Trânsito

O perito criminal Rodrigo Bertoti Cassonato, da Gerência Regional da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) de Guarantã do Norte (708 km de Cuiabá), apresentou, nesta segunda-feira (31.05), a palestra “A organização e experiência da região do Extremo Norte do Estado de Mato Grosso no enfrentamento a morbimortalidade e acidentes de trânsito e implantação do PVT”, durante o II Encontro Mato-grossense de Mobilidade e Vida no Trânsito.

Durante sua apresentação, o perito apontou a importância da educação e cultura de segurança no trânsito e como esses aspectos contribuem para que sinistros sejam evitados.

Dados extraídos do DataSUS de 2020, apontam que durante 11 anos, a contar de 2009, Mato Grosso se manteve sendo o estado com maior número de vítimas fatais no trânsito por 100 mil habitantes. Segundo Rodrigo Cassonato, entre as principais causas que contribuem para o elevado índice de mortes no trânsito estão os fatores via, máquina e humano; ausência de instituições de fiscalização; instituições insuficientes ou deficitárias; entre outras.

O II Encontro Mato-grossense de Mobilidade e Vida no Trânsito foi promovido pelo Comitê Estadual e Intersetorial do Programa Vida no Trânsito, e teve sua primeira edição realizada em setembro de 2020.

Neste ano, debatendo o tema “Respeito e Responsabilidade – Pratique no Trânsito”, o evento promoveu três encontros semanais com 15 palestras, ao todo. Apesar de ter sido encerrado nessa segunda-feira (31.05), as gravações das apresentações ainda estão disponíveis no canal da Escola de Saúde Pública de Mato Grosso (ESPMT), no Youtube.

*Supervisonada por Tita Mara Teixeira