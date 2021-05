Pesquisa Covid-19: falta de vacinas para segunda dose atinge 1.142 Municípios nesta semana

Crédito: Prefeitura de Várzea Grande

Novas orientações técnicas sobre a atualização da Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19 foram divulgadas pelo Ministério da Saúde. Estão previstas mais 3.723.000 de doses de vacinas da AstraZeneca/Fiocruz para a conclusão do esquema (D2) e 1.986.200 milhões de doses da Sinovac/Butantan. A Pasta ainda detalhou a interrupção temporária da imunização em gestantes e puérperas.

Em atendimento à orientação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o Ministério da Saúde reforçou a suspensão temporária do uso da vacina AstraZeneca/Oxford para imunizar gestantes e puérperas, inclusive as que não têm comorbidades. Esses grupos podem continuar recebendo doses de outros imunizantes.

No caso da vacinação de gestantes e puérperas com comorbidades, é necessário comprovar a comorbidade por meio de exames, receitas, relatório médico ou prescrição médica. O material com as informações técnicas do Ministério da Saúde pode ser acessado no Observatório CNM Covid-19, na aba “Cronograma e Plano Nacional”.

Por meio da ferramenta lançada pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), é possível acompanhar diariamente todas as notícias relacionadas à distribuição das vacinas, documentos e outras atualizações da pandemia. Também estão disponíveis análises da Anvisa e ações jurídicas relacionadas à Covid-19. Em caso de dúvida, o gestor pode entrar em contato com a área técnica da saúde da CNM, disponível no e-mail: saude@cnm.org.br ou pelo telefone (61) 2101-6000.