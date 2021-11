Pesquisadoras e técnicos percorrem propriedades do Pantanal para validação do software FPS

Pesquisadoras da Embrapa Pantanal e técnicos do Sistema Famato que atuam no projeto Fazenda Pantaneira Sustentável (FPS) estão a campo percorrendo as propriedades rurais assistidas pelo projeto na região Oeste de Mato Grosso. As visitas técnicas acontecem entre os dias 17 e 25 de novembro, nos municípios de Poconé e Cáceres.

O objetivo da rodada de visitas é fazer os ajustes e validar o Software Fazenda Pantaneira Sustentável (FPS). A ferramenta foi desenvolvida pela Embrapa Pantanal para medir a sustentabilidade de cada propriedade assistida.

“O software possibilita aos produtores inserirem dados e acompanharem a evolução de suas propriedades. Por isso, essa fase de ajustes e validação, com a participação do produtor pantaneiro, é muito importante”, apontou Marcelo.

Na oportunidade, as pesquisadoras Suzana Maria Salis e Sandra Santos, além dos técnicos de campo da Assistência Técnica e Gerencial (ATeG), do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-MT), Hernan Feliciano, Lévender de Mattos, Victor Hugo Tadano Padilha, orientam os produtores pantaneiros sobre manejo de pastagem nativa, vegetação das florestas, entre outras consultorias e ainda esclarecem as dúvidas.

“Essa fase do projeto é muito válida. É o momento em que as pesquisadoras da Embrapa estão mais próximas dos produtores, ouvindo as dificuldades, tirando dúvidas e orientando os pantaneiros”, contou o supervisor, Marcelo Nogueira.

O projeto FPS – É realizado por meio da parceria entre a Famato, Senar-MT, Acrimat e Embrapa Pantanal, com apoio do Imea e Sindicatos Rurais. Previsto para durar cinco anos, o projeto prevê assistência técnica, apoio ao gerenciamento da fazenda, capacitação e treinamento dos funcionários e demais consultorias voltadas aos pecuaristas que atuam no Pantanal.

Site – Para saber mais sobre o projeto FPS acesse o site desenvolvido pelo Sistema Famato onde são divulgadas matérias, fotos, histórico das propriedades, entre outras informações aqui: https://fps.sistemafamato.org.br/.

Evento – Na sexta-feira (26) haverá o II Encontro de Produtores Rurais da Fazenda Pantaneira Sustentável, das 8h às 12h30. O evento será em formato híbrido com transmissão ao vivo pelo YouTube https://www.youtube.com/watch?v=Jca9BfhS-H8. A participação presencial será restrita aos participantes do projeto e produtores rurais.