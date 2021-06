Pessoas com a segunda dose da Coronavac atrasada já podem verificar o agendamento no cadastro no site Vacina Cuiabá

Quem está com a segunda dose da vacina Coronavac atrasada já pode verificar o cadastro no site Vacina Cuiabá, pois os agendamentos com o dia, local e horário que devem comparecer para serem imunizados já foram gerados. Essas pessoas devem imprimir o QR Code da segunda dose e levar quando forem se vacinar.

A coordenadora da campanha de vacinação, Valéria de Oliveira explica que as pessoas devem respeitar o dia e data agendados. “Nós sabemos que as pessoas estão ansiosas para tomarem a segunda dose, mas infelizmente a falta do imunizante foi um problema que ocorreu no país inteiro. Para que possamos aplicar as vacinas de forma organizada, pedimos que as pessoas sigam o agendamento. Dessa forma conseguiremos evitar aglomerações”, disse Valéria.

Caso alguém que esteja com a segunda dose da Coronavac atrasada não tenha recebido o agendamento, ela pode se dirigir aos postos de vacinação de drive Thru ou no Senai e apresentar o cartão de vacinação. “É muito importante que as pessoas respeitem o agendamento, pois fizemos uma distribuição nos locais de vacinação, porque ainda temos os outros grupos sendo vacinados com primeira dose. Estamos nos organizando para não termos aglomerações, mas precisamos da colaboração de todos”, conclui a coordenadora da campanha.