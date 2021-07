PF fecha três rádios piratas na zona oeste do Rio

Estão abertas as inscrições para o Fórum da Internet no Brasil (FIB) 2021. O evento é organizado pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.Br) e é o maior encontro sobre o tema do país. O evento reúne autoridades, empresas, sociedade civil e pesquisadores para discutir os desafios em diversos temas, como acesso e proteção de dados, debate público, segurança da informação e economia digital.

Neste ano, em razão da pandemia, as atividades serão realizadas no formato online. Mesmo assim, as inscrições prévias são necessárias. Elas podem ser feitas pelo site do evento. Os debates e palestras ocorrerão entre 26 e 30 de julho.

O FIB também funciona como uma etapa preparatória para o Fórum de Governança da Internet (IGF, na sigla em inglês). O IGF reúne governos, parlamentos, pesquisadores, companhias e entidades da sociedade civil para debater problemas e obstáculos a uma internet livre, aberta e inovadora em todo o mundo.

Estão previstos na programação painéis e debates sobre desinformação, ensino remoto, proteção de dados e transferência internacional de registros e ainda sobre exploração comercial de crianças na Internet.

Também haverá discussões sobre a relação entre concorrência e proteção de dados, moderação de conteúdos em plataformas digitais, 5G e inclusão digital, serviços grátis no contexto da pandemia, decisões automatizadas em saúde e uso de plataformas para políticas digitais no Brasil.