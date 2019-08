PF recupera no Peru equipamento fotográfico furtado

Lentes haviam sido furtadas em junho deste ano

PF Guarulhos/SP – A Polícia Federal, por meio de sua adidância no Peru, recuperou nesta quinta-feira (8/8), lentes de câmeras de alto valor que haviam sido furtadas de jornalistas em São Paulo e no Rio de Janeiro.

A ação teve início na terça-feira (6/8), após um jornalista brasileiro, que atua na cobertura dos jogos Pan-Americanos, identificar, por meio de uma rede social, as lentes pertencentes ao seu colega, também jornalista. O equipamento havia sido furtado no mês de junho deste ano e estava sendo vendido por um homem em Miraflores, no Peru. Os fatos foram informados à Polícia Civil e repassados para a PF, que, por meio de sua adidância, acionou a Polícia Nacional Peruana. Esta acompanhou a negociação de compra do equipamento e prendeu em flagrante o homem que o estava vendendo. O peruano, de 42 anos, advogado, pedia por uma das lentes um total de quase US$ 2 mil. Com o homem, foi encontrada outra lente. Rastreada pelo número de série, identificou-se que pertencia a outro jornalista, também brasileiro, e havia sido furtada no mês de novembro de 2018.