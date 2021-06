PGE já negociou R$ 45,17 milhões com contribuintes em atraso

A Operação do 1º Comando Regional Itinerante da Polícia Militar chegará nesta quinta-feira (10.06) a população dos 90 bairros atendidos pelos policiais militares que atuam na área do 3º Batalhão, em Cuiabá. A solenidade de abertura acontece às 8h30, na Praça Parque das Nascentes, no bairro Morada do Ouro.

Lançada em outubro de 2020, a Operação do 1º Comando Regional Itinerante visa reforçar a prevenção e repressão à violência com ações estratégicas de policiamento. A Operação tem a finalidade de promover ações de aproximação entre as unidades que compõem o 1º Comando Regional e a sociedade civil, por meio de estratégias de polícia comunitária.

Com a presença do comandante do 1º CR, coronel Esnaldo de Souza Moreira e do comandante do 3º Batalhão, a operação itinerante da PM terá reuniões, atendimentos presenciais e palestras voltadas para a comunidade local.

Após a solenidade de abertura no Praça Parque das Nascentes, às 10 horas, os policiais realizam uma reunião com os moradores da região do Coxipó do Ouro; em seguida a equipe da Operação do 1º CR almoça na Igreja São Sebastião, no bairro Três Barras; e segue para o bairro Jardim Florianópolis, para às 15 horas oferecer aos moradores uma palestra sobre a Lei Maria da Penha, na Escola Municipal Antônia Tita Maciel de Campos.