PGE recomenda veto à lei que isenta aposentados e pensionistas

Projetos foram apresentados ao deputado Delegado Claudinei (PSL) Foto: SAMANTHA DOS ANJOS FARIAS

A secretária municipal de Esporte e Lazer de Rondonópolis, Roseane do Prado, se reuniu com o deputado estadual Delegado Claudinei (PSL), na última quinta-feira (14), para apresentar os projetos desenvolvidos. Na oportunidade, ela entregou ofício ao parlamentar com a solicitação de emenda parlamentar para a aquisição de ônibus climatizado com 40 lugares para atender o público dos projetos denominados de Acqua, Saúde e Hidroginástica, Seleção Municipal Juvenil e Seleção Municipal Aberto.

Prado explicou que o veículo atenderá o público que necessita de condução para os locais que ocorrem a prática das atividades dos projetos, como também vai contribuir no transporte dos atletas em campeonatos regionais. “Na realidade é para atender os projetos, que temos muito, sendo que será apenas um ônibus e vamos utilizar da melhor forma possível. Aproveitar o máximo”, salienta.

Ela destaca que o projeto Acqua, Saúde e Hidroginástica é o coração da secretaria municipal, pois há um trabalho direcionado ao público de diabéticos, obesos, hipertensos e idosos. “Funciona de segunda a sexta em diversos setores do município. Por exemplo, temos que sempre renovar as parcerias. Ano passado, antes da pandemia, tivemos parcerias com a Escola André Maggi, Vila Olímpica, Secretarias Municipais de Saúde e Educação. O ônibus passava nos PSFs (Postos de Saúde da Família) para pegar os pacientes e nos Cras (Centro de Referência de Assistência Social) para que pudessem praticar o esporte e fazer a aula”, detalha.

A secretária acrescenta que são atendidos 600 idosos no projeto. “Essa é a ideia do nosso projeto, dar este conforto e segurança para que os pacientes não desistam do que estamos provendo. O prefeito (Zé Carlos do Pátio) tem muito cuidado com este grupo da terceira idade. Nós queremos retornar com as seleções do juvenil e adulto, que precisam participar dos jogos regionais. Por causa da pandemia foi interrompido”, comenta.

Ônibus – Roseane conta que o valor estimado do ônibus é de cerca de R$ 650 mil. “Avalio que é possível contribuir com a emenda parlamentar para aquisição deste veículo que vai atender este público da Secretaria de Esportes. Mas, o que está ao meu alcance seria o valor parcial. Vamos ver se o prefeito firma parceria para conseguirmos ter o recurso total e, assim, concretizar este importante benefício”, explica Claudinei.

“A expectativa é boa para conquistar o ônibus. Ao saber do empenho do deputado em ajudar no esporte, depositei mais esperanças. Vou agarrar nesta esperança para ver se ganhamos este veículo”, conta, otimista, a secretária, que já informou que vai cadastrar todos os projetos e deixar tudo pronto para conseguirem essa verba para a aquisição do transporte.