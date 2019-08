Piano e clarinete protagonizam concerto de agosto do Instituto Ciranda

O Governo do Estado vai depositar na sexta-feira da próxima semana, 9 de agosto, a primeira parcela do pagamento dos salários e proventos do mês de julho dos servidores ativos, aposentados e pensionistas.

A folha total de pagamento do mês de julho alcança R$ 467,3 milhões.

Na primeira parcela serão depositados até R$ 5,2 mil, nas respectivas contas. Com esse depósito será quitada 77,58 % de toda a folha de pagamento, num total de R$ 362,5 milhões.

As duas parcelas restantes serão pagas nos dias 14 e 19 de agosto. No dia 14 serão depositados até R$ 2 mil, fechando 86,36% da folha. Naquela data será depositado um total de R$ 41 milhões. O restante da folha a ser paga no dia 19, para quem ganhar acima de R$ 7,2 mil, soma um total de R$ 63,6 milhões.