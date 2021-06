PIB do setor agropecuário registrou alta de 5,7% no primeiro trimestre

Crédito: Agência de Notícias da AMM

O empresário e ex-prefeito de Cáceres, Francis Maris, juntamente com a equipe do Centro de Inovação Redes Inteligentes e Soluções Criativas da Universidade do Estado de Mato Grosso-Unemat, realizaram nesta segunda-feira (07) uma reunião com o prefeito de Várzea Grande, Kalil Sarat Baracat de Arruda, no gabinete do paço municipal. Na ocasião, foram apresentados os projetos de desenvolvimento municipal que foram implantados no município de Cáceres na gestão anterior.

O objetivo da apresentação é compartilhar projetos e apresentar propostas de ações estratégicas de atuação do setor público visando ampliar dados, levantar as potencialidades e as deficiências de segmentos econômicos da região.

O ex-prefeito de dois mandatos de Cáceres, o empresário Francis Maris explicou que os projetos foram desenvolvidos por professores e servidores técnicos da Unemat, completando para a realização do plano diretor municipal, cadastro territorial multifinalitário, regularização fundiária urbana e rural, analise e gestão tributária municipal, indicadores econômicos, soluções tecnológicas e computacionais e o grande projeto da usina fotovoltaica municipal.

Conforme Francis, ao todo foram dez grande estudos e projetos implantados em Cáceres que deram certo, os estudos estabeleceram o quadro geral sobre o padrão competitivo atual do município e região, diante das condições econômicas e infraestrutura na economia. “Os pesquisadores de diversas áreas de conhecimentos trabalharam com cadeias econômicas da agropecuária, logística, turismo, comércio exterior entre outras”, disse ele, destacando a primeira usina fotovoltaica municipal de Mato Grosso.

A usina de energia solar com tecnologia inovadora smartflower, em formato de flor foi inaugurada no dia 6 de novembro de 2020, gerando uma economia de R$ 500 mil mensais aos cofres públicos e atende todos os órgãos municipais. As placas estão instaladas no museu de Cáceres e capta energia limpa, sem impactos e renovável.

Francis ressaltou ainda que este grande projeto foi realizado em sua última gestão como prefeito, onde foi construída a maior usina geradora fotovoltaica do Brasil e a primeira em órgãos públicos. A usina foi instalada no local mais apropriado que além de gerar a energia limpa, também os 20 metros, quadrados estão sendo usados como estacionamento coberto para ônibus escolares, carros, oficina mecânica, no pátio da prefeitura deixando o espaço organizado. “A implementação das placas solares foi um grande desafio em minha carreira, agradeço a equipe da Unemat, por ter participado ativamente nesse processo, ajudando a solucionar os problemas que surgiram no decorrer da obra. Tudo funcionando perfeitamente e no futuro próximo veremos os resultados extraordinários dessa usina”, assinalou o empresário.

O prefeito de Várzea Grande, Kalil Sarat Baracat de Arruda ficou impressionado com os projetos e os resultados apresentados. Segundo ele, são novas ideias, novos conceitos de gestão que agregam valores aos municípios. “Essas pesquisas são fundamentais para que nós, os gestores públicos locais possamos administrar com base em estudos científicos e implantar políticas planejadas que visem o desenvolvimento econômico da cidade”, finalizou o prefeito de Várzea Grande.