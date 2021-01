Pinheiro anuncia mais de 100 novos ônibus e 50% da frota climatizada já para o mês de maio

O prefeito Emanuel Pinheiro relatou nesta sexta-feira (08) que, já a partir do mês de maio, a frota do transporte coletivo da Capital passará a contar com 111 veículos totalmente novos e mais 90 com ar-condicionado. De acordo com o chefe do Executivo municipal, com isso Cuiabá se tornará uma das primeiras capitais brasileiras a ter 50% dos ônibus em circulação totalmente climatizados.

O gestor explicou que, atualmente, a Capital conta com 382 ônibus atendendo os bairros das quatro regiões da cidade. Com o processo de modernização iniciado, 201 veículos deverão ser climatizados, neste curto prazo. Ainda segundo explicado por Pinheiro, o planejamento é de que, em 2022, esse número suba para 75% e, nos anos seguintes, 100% da frota seja alcançada. Além disso, a idade média dos veículos também será reduzida para 4,5 anos.

“Nos comprometemos a entregar, até junho, 50% da frota climatizada. No entanto, não vamos nem deixar chegar esse prazo. No dia 31 de maio, já quero que isso esteja em funcionamento. Cada empresa assinou essa responsabilidade, que deve ser cumprida em curto prazo. Temos essa prioridade com o cidadão. É um processo de modernização que inicia pela renovação da frota, com veículos 0 km”, explicou.

A renovação só foi possível graças a atuação do prefeito para garantir o destravamento do processo licitatório, que há mais de 20 anos não ocorria. Por meio do certame, novas responsabilidades foram atribuídas às empresas, entre elas estão a redução na idade média e climatização dos veículos. Também está em andamento o trabalho de melhoria nos abrigos de embarque e desembarque de passageiros.

Diante do planejamento apresentado, o prefeito destacou que esse é o principal motivo de não ter aceitado a solicitação do Governo do Estado de Mato Grosso para que a Prefeitura de Cuiabá suspendesse esse procedimento. Para Pinheiro esse é um pedido totalmente inviável, já que prejudica diretamente a população, impedindo de promover uma mudança completa no transporte coletivo.

“Nosso plano de transformação dessa realidade já está pronto para ser executado. Então, não há essa possibilidade de atender um pedido do Estado, que tem como base uma decisão unilateral de seu comandante na troca do VLT pelo BRT. Não vamos atender isso e isso está decidido. O que vamos fazer é dar início na consolidação desse período de respeito, conforto e modernização do transporte que o cidadão merece”, argumentou.