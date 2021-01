Pinheiro anuncia remanejamento e Stopa comandará Secretaria de Obras Públicas

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, afirmou nesta sexta-feira (01) que, diferente do que havia anunciado no último dia 26 de dezembro, o vice-prefeito José Roberto Stopa não ocupará mais o cargo de secretário de Educação. De acordo com Pinheiro, após debate interno junto com sua equipe de governo, foi decidido que Stopa acumulará a função de titular da Secretaria de Obras Públicas.

Segundo o prefeito, a ideia é que Stopa lidere a participação de Cuiabá no Consórcio de Desenvolvimento Econômico e Social do Vale do Rio Cuiabá, que envolve outros 12 municípios da Baixada Cuiabana. Além disso, Emanuel disse ainda que o novo secretário de Obras Públicas terá como um de suas principais missões a conclusão da maior iniciativa de infraestrutura da Capital, que é a construção da Avenida Contorno Leste.

“Cuiabá deve participar no Consórcio de Desenvolvimento Econômico e Social do Vale do Rio Cuiabá. Cuiabá é a capital e maior cidade do estado de Mato Grosso e deve promover esse desenvolvimento em conjunto com outros 12 municípios, fortalecendo sua região. Teremos uma participação efetiva que será coordenada pelo vice-prefeito Stopa e também com a participação da secretária de Saúde, Ozenira Félix”, explicou.

CURRÍCULO

José Roberto Stopa nasceu em Fernandópolis, interior de São Paulo, em 06 de outubro de 1964. É casado com Maria Alice, há 15 anos, com quem tem três filhos: Isadora, Rafael e Naiara. Stopa é Formado em Geografia e especialista em Metodologia do Ensino Superior. O vice-prefeito veio para Cuiabá em 1983, onde começou sua carreira dando aulas e atuando como diretor em escolas públicas.

Posteriormente, trabalhou como assessor do ex-prefeito Coronel José Meirelles. Durante oito meses, foi vereador de Cuiabá. Também atuou como superintendente do Arquivo Público do Estado, secretário municipal de Meio Ambiente, secretário-adjunto de Educação de Cuiabá e secretário de Serviços Urbanos em duas gestões, ficando marcado pela constante luta a favor dos avanços nas ações de zeladoria na cidade.

Considera como uma de suas principais iniciativas a criação do programa Cata-treco, responsável por dar a destinação correta a bens inservíveis que iriam parar nos bolsões de lixo ou Rio Cuiabá. Também a construção do Parque da Nascente, oferecendo um novo espaço de lazer à população e, ao mesmo tempo, preservando a nascente que estava degradada. Além disso, destaca a luta pela despoluição da Lagoa do Paiaguás, onde era despejado esgoto de diversos órgãos públicos do Centro Político Administrativo.