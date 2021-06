Pinheiro destaca articulação para não perder recurso e garantir duplicação da Av. Dante Martins de Oliveira

Diversos profissionais da Secretaria Municipal de Educação já tiveram momentos delicados com a saúde, ainda mais agora durante a pandemia, por conta do medo, insegurança e ansiedade.

E é nessas horas que o profissional pode procurar a Coordenadoria de Promoção de Pessoas que atua no auxílio aos profissionais da Educação. Ligada à a Coordenadoria de Promoção de Pessoas, o setor psicossocial/saúde do trabalhador registrou um aumento na procura por parte dos profissionais da Educação desde o começo da pandemia causada pela covid-19 em março de 2020. De acordo com um levantamento, desde o início de 2021, 1.542 servidores já procuraram o setor que possui três assistentes sociais, seis psicólogas, uma fisioterapeuta, duas nutricionistas, um massoterapeuta, um educador físico e uma enfermeira.

Para a coordenadora do setor, a psicóloga Gabriela Ticianel Schrader, a maior procura tem sido justamente na sua área. “Houve um aumento significativo nos atendimentos desde o início da pandemia até hoje devido as perdas e angústia que afetam o coletivo. As pessoas estão com medo e apresentam sintomas de ansiedade e depressão pela perda de um familiar, amigos, colegas de trabalho, pessoas próximas ou pela necessidade de manter o distanciamento social ou mesmo servidores que estão realizando trabalho remoto”, relata a profissional.

Nesta pandemia, o setor disponibilizou desde o ano passado, uma profissional de enfermagem, e a equipe multiprofissional, a partir deste ano, para acompanhar remotamente os servidores, que testaram positivo, e também os casos suspeitos para o vírus da covid-19.

“Desde quando recebemos a informação que o profissional está enfermo, nós o acompanhamos até sua melhora”, relatou a enfermeira Sheila Loango Araújo, que acompanha os profissionais da rede internados, e os que estão em isolamento domiciliar em decorrência da pandemia.

A Coordenadoria Técnica de Ensino foi um dos setores que buscou ajuda na Saúde do Trabalhador. Cerca de 60 profissionais deste setor foram acompanhados durante o tratamento da covid-19.

“O acolhimento da equipe do setor foi fundamental, um suporte importante’’, relatou Zileide Lucinda dos Santos, coordenadora Técnica de Ensino.

Para a coordenadora de Planejamento e Orçamento, Rosa Tonon, o setor Saúde do Trabalhador é maravilhoso. “Todas as vezes que eu procurei atendimento e apoio, fui muito bem atendida”, contou a profissional.

O coordenador de Organização Curricular, Marco Antônio Alves Braga, considera o trabalho realizado pelo setor como essencial. “Eu tive problemas no joelho e procurei ajuda com a Fisioterapeuta e fui muito bem atendido”, disse Marco Antônio.

A secretária Municipal de Educação, Edilene de Souza Machado destacou que existe uma preocupação por parte da gestão humanizada do prefeito Emanuel Pinheiro, com o bem estar dos servidores. “Por meio de ações desenvolvidas pela Coordenadoria Técnica de Gestão de Pessoas e o Programa Saúde do Trabalhador buscamos dar esse suporte aos profissionais da Educação com ações preventivas e de assistência à saúde aos servidores do ensino da capital”, ressaltou Edilene de Souza Machado.

Saúde do Trabalhador

O Programa Saúde do Trabalhador foi implementado em 2007 pela então Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP), hoje Coordenadoria Técnica de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Educação, após um levantamento que identificou um alto número de servidores em licenças médicas.

A equipe desenvolve várias atividades coletivas e individuais e mesmo neste período de pandemia, continua realizando seus atendimentos em forma de videoconferência, como as Rodas de Conversa sempre com dois ou mais profissionais prestando orientações.

Em relação a covid-19 foi editada uma cartilha com informações e orientações práticas, orientações sobre exercícios respiratórios para prevenir sequelas e manter a capacidade pulmonar com a participação de fisioterapeuta, alimentação saudável pelos nutricionistas, orientações socioemocionais com as psicólogas e assistente social, orientação de saúde e biossegurança com a enfermeira.

Além disso, o setor continua desenvolvendo as atividades referentes ao agendamento e acompanhamento das perícias médicas dos servidores por meio do atendimento remoto, plantão psicológico e atendimentos com os demais profissionais da equipe, orientações sobre questões profissionais e previdenciárias entre outros temas.

Os profissionais da rede que queiram solicitar agendamento para atendimento da equipe multiprofissional ou perícias podem ligar nos telefones 3645 6555 e 3645 6545 ou pelo e-mail psicossocial.educacao@sme.cuiaba.mt.gov.br