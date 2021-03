Pinheiro destaca generosidade e lamenta falecimento de professor do IFMT por COVID-19

É com grande pesar que o prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro recebe a notícia do falecimento, nesta terça-feira (30), do professor Paulo Celso Leventi Guimarães, aos 50 anos, vítima da COVID-19. O professor lecionava no Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) – Campus Bela Vista, na capital e foi um dos voluntários na produção de álcool 70% em parceria com a Prefeitura de Cuiabá no início da pandemia em março de 2020.

“Estamos vivendo um momento de tristeza muito grande com a partida de tantas pessoas queridas, cheias de sonhos e projetos. O professor Paulo foi um dos grandes apoios que a gestão recebeu logo que iniciamos o combate a pandemia em Cuiabá em 2020. Se voluntariou para auxiliar na produção de álcool 70% para garantir que a saúde por meio da higienização e prevenção chegasse aqueles que mais precisavam. Foi um exemplo de solidariedade e amor ao próximo, de compromisso com o bem-estar da população. Meus sinceros sentimentos aos familiares e amigos, que seu amor a ciência, a educação e sua disposição em ajudar ao próximo possam continuar inspirando as próximas gerações”, declarou o prefeito de Cuiabá.

Paulo era professor na área de Engenharia de Alimentos e atuava no IFMT há 8 anos. No Campus Cuiabá – Bela Vista, o professor iniciou os trabalhos em março de 2020, quando colaborou incansavelmente nas ações de enfrentamento à COVID-19 desenvolvidas no Campus, principalmente na produção de Álcool 70%.

A produção de álcool 70% pelo Campus Cuiabá – Bela Vista era liderada pelo diretor-geral Deiver Teixeira e tinha o professor Paulo como coordenador, juntamente com uma equipe de servidores (professores e técnicos) registrados para a manipulação e análise química do produto, além do espaço físico e a logística de distribuição. O projeto tinha capacidade de produção de 2 mil litros de álcool em gel 70% por semana, montante que foi distribuído pela Prefeitura de Cuiabá para utilização em unidades de saúde e de atendimento ao público, bem como para famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade social.

O professor estava em tratamento contra a COVID-19 desde o dia 18 de março e faleceu na madrugada desta terça-feira (30). Ele deixa esposa e dois filhos. O Campus Cuiabá – Bela Vista decretou luto oficial por dois dias.