Pinheiro diz intervenção na Trincheira Jurumirim será autorizada após entrega do viaduto Murilo Domingos

O presidente da Câmara de Cuiabá, vereador Juca do Guaraná Filho (MDB), ofereceu nesta sexta-feira (23.04), durante audiência pública, o prédio da Casa de Leis para ser um novo ponto de vacinação em Cuiabá. A secretária de Saúde, Ozenira Félix, sinalizou que na próxima semana irá enviar uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde para verificar o espaço.

Cuiabá conta com cinco pontos de vacinação, sendo no Centro de Eventos do Pantanal, Sesc Balneário, Sesi Papa, Universidade Federal de Mato Grosso e Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

O parlamentar destaca que este é o momento de unir forças para o bem da população. “Esse ponto de vacinação na Câmara de Cuiabá irá reforçar os trabalhos de imunização na baixada cuiabana. Nesse momento entendemos que a vacinação é o único caminho para mudar essa situação triste que estamos vivendo”, pontuou Juca do Guaraná Filho.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, está previsto no plano municipal de imunização contra a covid-19 novos locais para vacinação.

“Ficamos felizes com a iniciativa do Juca do Guaraná e vamos mandar uma equipe ir na próxima semana analisar as dependências da Câmara. A medida em que o Município receber grande quantidade de doses por parte do Ministério da Saúde vamos abrir novos polos de vacinação”, pontuou Ozenira.

A aposentada Dolores Francelina Marcondes, 86 anos, que mora na região central há 60 anos, comemora a iniciativa do presidente Juca do Guaraná Filho. “Será uma maravilha se o prefeito atender o pedido do vereador. Aqui precisa ser um ponto de vacinação, pois nessa região não tem nenhum lugar para vacinar. Eu peguei três ônibus para chegar no Centro de Eventos do Pantanal. Eu apoio a iniciativa do Juca e espero ansiosa para ver meus filhos serem imunizados aqui na Câmara de Cuiabá”, comemorou esperançosa.

