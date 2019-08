Pinheiro entrega Centro de Tratamento de Queimados

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro entregou o Centro de Tratamentos de Queimados (CTQ) do Hospital Municipal de Cuiabá (HMC) Dr. Leony Palma de Carvalho, nesta sexta-feira (30). Na ocasião, anunciou que a unidade hospitalar estará em funcionamento na sua totalidade no final de setembro.

Além do suporte de parque de imagens e exames laboratoriais, já entregues em outras etapas, o CTQ do HMC contará com equipamentos de última geração e será composto de 20 leitos. Deste total, dois serão destinados à observação de pacientes em situação mais grave.

Os CTQ’s, de acordo com o presidente da Sociedade Brasileira de Queimadura, José Adorno, compõe um setor ainda negligenciado pelas políticas públicas. Situação que será superada em Mato Grosso com a inauguração. Isso porque a unidade, referência no Centro-Oeste, também atenderá pacientes do interior do Estado.

“O crescimento populacional é grande e é natural que a demanda pelos serviços públicos também o seja. Em uma CTQ a função principal é tratar os queimados, mas como reunimos todas as informações, também há uma importância estratégica para o desenvolvimento de políticas públicas”, diz Adorno.

Acompanhado pela primeira-dama, Márcia Pinheiro, o prefeito falou sobre os esforços da gestão para ampliar o acesso à saúde e fortalecer a atenção básica. “Enfrentamos todas as resistências para que a saúde pública de Cuiabá se torne referência nacional. Temos aqui profissionais reconhecidos e que agora contam com a melhor estrutura.”

Já estão em funcionamento no HMC, o ambulatório, 180 leitos clínicos com equipamentos de última geração, 40 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), farmácia satélite e o parque tecnológico de imagens, com serviços de ultrassonografia, endoscopia, colonoscopia e radiografia.

Diante disso, Pinheiro reforçou que é preciso democratizar o acesso à medicina de qualidade, estruturando o Sistema Único de Saúde (SUS). “É Preciso pensar nas pessoas que não tem para onde correr, que não tem plano de saúde. Assim podermos oferecer aos menos favorecidos a oportunidade de um tratamento digno.”

O titular da Secretaria de Saúde, Luiz Antônio Possas explica que a porta de entrada para os atendimentos continua sendo o Pronto Socorro Municipal. De lá é que os pacientes serão devidamente encaminhados ao CTQ. “O atendimento já era referência no pronto socorro de Cuiabá e continuará sendo na prestação desse serviço.”

Também participaram da inauguração o deputado federal Emanuel Pinheiro Neto, o deputado estadual Paulo Araújo, o presidente da Câmara Municipal, Misael Galvão e os vereadores Juca do guaraná, Adevair Cabral, Adilson Levante e Ricardo Saad.

EMOÇÃO

No encontro, a primeira-dama, Márcia Pinheiro, destacou que a possiblidade de oferecer tratamento adequado às vítimas de queimaduras à sensibilizava diretamente. Na ocasião, ela relembrou o caso de Lígia de Souza Pereira, uma criança que conheceu no antigo CTQ do Pronto-Socorro em 2004.

Aos seis anos a menina se acidentou enquanto brincava entre serragens de uma madeireira no município de Feliz Natal (511 km de Cuiabá), sofrendo queimaduras de 3º grau. “Soube da história e quis ajuda-la. Cheguei ao hospital na hora do curativo e nunca vou esquecer seu choro compulsivo. A dor da queimadura é inimaginável.”

À época Lígia e sua mãe foram recebidas por Márcia, que acompanhou toda sua evolução. Hoje, aos 21 anos, ela vive em Sinop (481 km de Cuiabá) e participou como convidada de honra da inauguração do CTQ.