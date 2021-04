Pinheiro faz vistoria final no viaduto Murilo Domingos e destaca responsabilidade na execução da obra

O prefeito Emanuel Pinheiro inaugurou na manhã desta sexta-feira (30) mais um Centro Educacional Infantil Cuiabano. O CEIC Profª. Monserat Ismênia de Moraes Borges, no bairro Pedregal. É a quarta unidade entregue à comunidade pela atual gestão municipal. O Centro Educacional, com 150 vagas, atenderá a Educação Infantil, do Berçário até o Jardim II, crianças/estudantes na faixa etária de zero a 3 anos e 11 meses de idade, com uma novidade, é o primeiro com Sala de Amamentação. A entrega foi acompanhada pela secretária municipal de Educação, Edilene de Souza Machado.

“O Centro Educacional Infantil Cuiabano é uma criação genuinamente cuiabana, da gestão Emanuel Pinheiro, com o objetivo de ampliar cada vez mais a oferta de vagas para a Educação Infantil, que é a grande demanda da Educação Pública Municipal. Assim, com um custo menor e obras de qualidade vamos avançando na oferta de vagas para a educação pública municipal, preparando, desde os primeiros passos, a formação do nosso maior patrimônio, que são as nossas crianças, garantindo o acolhimento, o cuidado, e a tranquilidade para as mães trabalhadoras. Isso é investimento na cidade, melhorando a qualidade de vida das pessoas e melhorando a qualidade do serviço público municipal”, disse o prefeito Emanuel Pinheiro. O novo Centro de Educação Infantil Cuiabano foi totalmente reconstruído no local onde funcionava a antiga creche Delmira Monteiro de Figueiredo.

As obras tiveram início em novembro do ano passado. Da antiga unidade, a única estrutura que permaneceu foi a que cobre a área do parquinho, um investimento total no valor de R$ 1.258.042,26, com recursos provenientes do Município.

Estrutura

A nova unidade tem 738,90 m² de área construída. Totalmente climatizada, conta com cinco aparelhos de ar condicionado de 34 mil BTUs, outros dois com capacidade de 9 mil BTUs e um aparelho de 18 mil que integram o programa Climatizar é Humanizar. O CEIC Profª. Monserat Ismênia de Moraes Borges possui banheiros para meninos e meninas, maternal e Pessoas com Deficiência (PCD), banheiros masculino e feminino para os servidores, berçário, fraldário e lactário, cozinha, refeitório, dispensa para material de limpeza (DML), lavanderia, espaço administrativo e 5 salas de atividades e playground, além de um pequeno estacionamento.

Na obra, que durou seis meses para ser finalizada, foi utilizada uma das tecnologias mais modernas de construção civil, em sistema modular com fechamento e cobertura em painéis e telhas isotérmicas. Esse sistema por utilizar fundação e contrapiso únicos em radier, estrutura metálica e painéis leves, é mais limpa e rápida que o sistema convencional.

Modelo cuiabano

Os Centros Educacionais Infantis seguem um modelo exclusivamente cuiabano que visa além de ampliar a oferta de vagas para a Educação Infantil implementar estruturas físicas mais adequadas para a execução da proposta pedagógica da Escola Cuiabana. “O objetivo é readequar estruturas já existentes ou construir novos espaços físicos, conforme o ciclo de formação humana da primeira e segunda Infância, dentro dos preceitos da Escola Cuiabana, que tem como foco a construção de aprendizagens, o desenvolvimento cognitivo, físico e sócio emocional dos estudantes”, explicou a secretária municipal de Educação, Edilene de Souza Machado.

Na unidade, as crianças/estudantes serão atendidas em período integral. Além das atividades pedagógicas e de cuidados, receberão seis refeições durante o dia. “É a Educação humanizada da gestão Emanuel Pinheiro, um espaço bonito, novo e adequado, criado para atender as crianças do Pedregal”, destacou a secretária.

Inauguração

Em razão da pandemia a entrega da unidade contou com número reduzido de pessoas. O marido da profª Monserat, Ozene Pereira Borges e filha, Aline de Moraes Borges, representaram a família. Participaram também o presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, vereador Juca do Guaraná, o vereador Pedro Nadaf, líder do Prefeito no legislativo municipal, o vereador Macrean Santos, o vereador Cezinha Nascimento, o presidente da Associação de Moradores do Pedregal, José Pereira Filho, além do vice-prefeito e secretário de Obras Públicas, Roberto Stopa, do secretário de Ordem Pública, Leovaldo Sales e da secretária adjunta de Educação, Debora Marques Vilar.

Muito emocionado, o marido da profª. Monserat, Ozene Pereira Borges, agradeceu a homenagem e relembrou a sua dedicação à educação. “Hoje o orgulho é imenso, de ver seu nome eternizado no Centro Educacional Infantil Cuiabano e uma forma de lembrarmos os seus ensinamentos, confirmados nas crianças e jovens que ela alfabetizou e ensinou”, disse ele.

Um pouco sobre a profª. Monserat

A professora Monserat Ismênia da Moraes Borges dedicou sua vida à educação. Concluiu o curso de Magistério em 1977 no tradicional Colégio Liceu Cuiabano. Cursou História e Letras na UFMT e se tornou Pedagoga na Universidade do Oeste Paulista (Unoeste).

Aprovada em concursos públicos de Cuiabá e do Estado, a professora Monserat trabalhou em várias escolas e na Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor de Mato Grosso (Febemat). Foi diretora de duas escolas municipais, coordenadora pedagógica e responsável pela reabertura da Escola Delmira Monteiro de Figueiredo, no bairro Santo Antônio do Pedregal, onde atuava como diretora quando foi covardemente assassinada no dia 22 de junho de 1998, três anos antes de completar 43 anos de idade.

A luta pela alfabetização das crianças e para manter adolescentes e jovens longe do mundo do crime foram as principais marcas deixadas por ela na comunidade e na sociedade cuiabana. Além de educadora sempre teve participação ativa na comunidade do Pedregal colaborando para melhorias do Centro Comunitário, da primeira creche da comunidade, das Escolas Orlando Nigro e Delmira Monteiro de Figueiredo, da Igreja Assembleia de Deus e da Igreja Católica Santo Antônio onde participou de grupos de orientação de adolescentes e jovens.

Filha de Angelina Alcântara de Moraes e José Alexandre de Moraes nasceu em 25 de junho de 1955. Tinha um irmão, Edson Alexandre de Moraes. Casou-se com Ozene Pereira Borges, de quem teve dois filhos, Aline de Moraes Borges e Alyson de Moraes Borges.