Pinheiro lamenta falecimento de deputado estadual Silvio Fávero

É com grande pesar que o prefeito de Cuiabá recebe a notícia do falecimento do deputado estadual Silvio Fávero (PSL). O parlamentar estava internado em hospital particular na capital para tratamento da COVID-19 e sofreu uma infecção generalizada neste sábado (13).

“Com muita tristeza acompanhei nos últimos dias as notícias do estado de saúde do nosso deputado estadual Silvio Fávero e hoje, com profundo pesar ele nos deixa. Infelizmente, a COVID-19 fez mais uma vítima e neste momento de dor deixo o meu abraço forte aos familiares e amigos de Silvio. A população de Mato Grosso perde um parlamentar dedicado”, disse o prefeito de Cuiabá.

O deputado estava intubado desde o dia 06 de março em decorrência da COVID-19. Em último quadro de saúde, publicado no dia 12 de março em sua rede social pela assessoria de imprensa, Fávero apresentava melhora no quadro inflamatório, mas seguia internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na capital, respondendo bem aos tratamentos. O deputado estava entubado desde o dia 06 de março em decorrência da COVID-19.

Silvio Fávero era natural de Umuarama, Paraná, tendo chegado Mato Grosso nos anos 1990. Nos últimos 30 anos, o advogado, empresário e produtor rural teve atuação significativa no desenvolvimento da cidade de Lucas do Rio Verde, da qual foi vice-prefeito e também considerado o defensor público com mais ações gratuitas na região.

Com participação ativa no Rotary da cidade do interior de Mato Grosso, Fávero também foi um dos fundadores do Lions de Visão, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) e Lar do Idoso. Ajudou na implantação da Comarca do Fórum de Lucas, na instalação da OAB, ocupando inclusive o cargo de vice-presidente da comissão de meio ambiente.

Silvio Fávero foi eleito deputado estadual por Mato Grosso com 12.059 votos. O político deixa esposa e três filhos.