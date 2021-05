Pinheiro lança Enem Digital com 2 mil vagas para aulas online e abrirá 20 vagas de estágio no executivo municipal

O prefeito Emanuel Pinheiro lançou mais um eixo do programa Pra Frente Cuiabá na tarde desta quinta-feira (27). A ação Enem Digital é a terceira do programa e vai levar conhecimento para quem deseja se preparar para o vestibular. São 2 mil vagas para aulas online que já estão com inscrições abertas AQUI e permanecem até o dia 16 de junho, com previsão de início das aulas em 21 de junho. Ao fim do curso preparatório, os participantes ainda poderão se candidatar a uma das 20 vagas de estágio remunerado que serão disponibilizadas pelo Executivo Municipal de Cuiabá. A ação é executada pela Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico.

“Na campanha de 2017 eu fiz o compromisso de criar o CPC, Curso Preparatório Comunitário, fizemos e lançamos na Escola Presidente Médici, dois anos consecutivos, muitos aprovados em universidades públicas. Quis o destino que a gestão humanizada voltasse e agora com um parceiro do bem que é o Stopa, que me ajuda, me dá condições de trabalhar ao lado dos vereadores e aí remodelamos o CPC e lançamos o Enem digital. Mesmo em meio a pandemia nossa cidade não pode parar. E eu quero que, futuramente, o Enem Digital avance para os concurseiros, para aqueles que sonham com a estabilidade pra sua família como servidor público, mas não tem condições de competir com quem pode pagar o curso. Aí entra o poder público, para satisfazer as vontades do detentor do poder, e o detentor do poder é o povo. Eu só estou aqui por causa do povo. Poder público não nasceu para ter juros, o nosso juros é a inclusão social, é prestar serviços públicos de qualidade, como o Enem digital. Isso aqui se chama oportunidade. Precisamos dar oportunidade para essa juventude crescer na vida, realizar seus sonhos”, disse o prefeito de Cuiabá.

O público alvo do Enem Digital são pessoas residentes em Cuiabá, que já concluíram ou que concluirão até dezembro de 2021 o 3º ano do ensino médio. O candidato deve necessariamente ter realizado o 3º ano do ensino médio em escola pública, preferencialmente que a renda familiar seja de até 03 salários mínimos ou renda per capita de até meio salário mínimo. Pessoas que já possuem nível superior ou que j á estejam matriculados em algum curso de nível superior não poderão participar.

“O Enem Digital vem com foco nos alunos que não tem condição de pagar por uma formação para competir por uma vaga na universidade. Estamos cumprindo com a determinação do prefeito Emanuel Pinheiro de atender aqueles que mais precisam dos serviços da Prefeitura. Quando pensamos em desenvolvimento econômico, pensamos em capital humano, pensamos na base e a base é a educação, é o conhecimento”, disse o secretário de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Francisco Vuolo.

O Enem Digital será um curso híbrido, com 26 semanas de aulas online, seis semanas de aulas presenciais em quatro polos, um em cada região de Cuiabá e mais 08 aulas semanais de tutorias, um reforço a mais para quem quer se aprofundar nos estudos. O conteúdo será disponibilizado em plataforma criada pelo Instituto Ideaes, parceiro da ação.

“Nós vamos oportunizar para dois mil jovens, duas mil famílias mudarem suas expectativas de vida. E isso só se muda através da educação. O que vamos fazer, junto com secretário Vuolo e o prefeito Emanuel Pinheiro é transformar a vida desses jovens e famílias”, disse o presidente do Instituto Ideaes, Mario Márcio Pecora.

Serão ministradas aulas de todas as disciplinas: gramática, interpretação de texto, redação, espanhol e inglês, história geral e do Brasil, geografia geral e do Brasil, filosofia, sociologia, matemática, química, física e biologia.

As inscrições já estão abertas e permanecem disponíveis até o dia 16 de junho. A previsão é de que as aulas sejam iniciadas no dia 21 de junho. Ao fim do curso, os estudantes poderão se candidatar para uma das 210 vagas de estágio remunerado que o Executivo Municipal de Cuiabá vai disponibilizar em sua estrutura de Secretarias e órgãos.

Estiveram presentes na solenidade de lançamento do Enem Digital o vice-prefeito de Cuiabá, José Roberto Stopa, o secretário-adjunto de Trabalho e Desenvolvimento Econômico Ivo Olavarria, os vereadores Mario Nadaf, Eduardo Magalhães.

Pra Frente Cuiabá

O programa Pra Frente Cuiabá é executado pela Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, em parceria com núcleo da primeira-dama Márcia Pinheiro, Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência e Secretaria de Fazenda.

Já foram lançadas as ações Sine da Gente e Enem Digital, executadas pela Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico e a ação Qualifica Cuiabá, idealizada e executada pela primeira-dama Márcia Pinheiro, juntamente com a Secretaria de Asistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência e Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico.

Confira um pouco mais das cinco ações do programa Pra Frente Cuiabá:

– Sine da Gente: Implantação de uma unidade móvel que atuará nos bairros para atender a oferta e demanda de emprego por região.

– Enem Digital 5.0: Ensino no modelo híbrido; Suporte técnico e personalizado; 2.000 alunos.

– Qualifica Cuiabá: Programa da Secretaria de Assistência Social, em parceria com SESI, SENAI, SEBRAE e FECOMÉRCIO; Desenvolver as habilidades dos cidadãos para o fomento na geração de renda para família; Preparar a mão-de-obra para o mercado de trabalho.

– Agro da Gente: Fortalecimento do apoio à agricultura familiar; Qualificação técnica na produção do campo; Incentivo à atividade da agroindústria; Programa de incentivo para quatro cadeias produtivas: Peixe, FLV (fruta, legume e verdura), Frango e Leite.

– Cuiabanco: Linha de Crédito para o pequeno empreendedor com juros zero; PAA – Programa de aquisição de alimentos.