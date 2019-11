Pinheiro parabeniza equipe do Cuiabá pelo bicampeonato da Copa Verde

Alunos de unidades educacionais da rede pública municipal de Ensino de Cuiabá participam nesta sexta-feira (22), no Centro Cultural da Universidade Federal de Mato Grosso, do XVIII Encontro Interescolar de Dança e Cultura da Cidade Educadora (EIDANCCE). Além dos alunos, o evento envolve professores de Educação Física, de Arte e articuladores do Programa Novo Mais Educação de oito unidades, totalizando 434 profissionais e 27 projetos desenvolvidos como ação efetiva sobre as diversidades étnico-raciais.

A atividade é coordenada pela professora de Educação Física da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, Sueli Xavier, e aborda a influência dos povos indígena e negro, na história e cultura cuiabanas.

A abertura será às 09h30 com uma mesa redonda sobre o tema Educação intercultural e a dança na escola. No período da tarde, acontecem as apresentações do Grupo Nandaia de Siriri, de Santo Antônio do Leverger, Projeto Siminina, Grupo de dança Bataru e grupo Enkantadas, com cirandas e rodas de siriri. As apresentações das escolas, grupos e performance cultural tem início às 14h e vão até as 17h.

A primeira escola a subir no palco será a EMEB Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, com a dramatização “Por Volta de 1.500”. Em seguida, os alunos do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Névio Lotufo apresentarão a coreografia do Boi do Pantanal. Também participarão o Centro de Educação Infantil Cuiabano (CEIC) Mariana Fernandes de Macedo, com o “Remelexo de Raiz”, a EMEB Ezequiel Pompeo Ribeiro de Siqueira, com o “Brasil de todas as Raças”, e os alunos da EMEB Juarez Sodré Farias, com a coreografia Aduke.

A coordenadora do evento explicou que o EIDANCCE é uma ação de interação coletiva das escolas de Cuiabá com a participação de crianças e adultos. “O objetivo é sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre a relevância das histórias e culturas Afro Brasileira e Indígena para a identidade sociocultural cuiabana e apresentar os resultados das práticas pedagógicas em dança, tematizando a cultura e a identidade das crianças nas escolas”, disse Sueli Xavier.

A primeira edição do evento aconteceu em 2000, em homenagem a luta e história de Zumbi dos Palmares e a partir daí, passou a compor a programação do dia 20 de novembro, dia da Consciência Negra em Mato Grosso.

O EIDANCCE conta com o apoio da Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Educação, da Faculdade de Educação Física da UFMT (FEF), do Programa de Pós Graduação em Educação (UFMT), do grupo de pesquisa Corpo, Educação e Cultura (Coeduc) e da Pró-reitoria de Cultura, Extensão e Vivência (PROCEV).

SERVIÇO

XVIII Encontro Interescolar de Dança e Cultura da Cidade Educadora (EIDANCCE) – A história e cultura expressas na dança nos 300 anos de Cuiabá

Dia: 22 de novembro

Hora: 09:30h às 17 h

Local: Centro Cultural da UFMT

Costa Marques, s/n, bairro Bela Vista