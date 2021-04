Pinheiro realiza primeira reunião do Comitê Gestor para revitalização do Mercado Municipal

O prefeito Emanuel Pinheiro esteve reunido nesta terça-feira (20), no Salão Nobre do Palácio Alencastro com representantes do Comitê Gestor do Programa PPP/Cuiabá para deliberação dos primeiros encaminhamentos e demais prazos necessários para efetivação do estudo técnico que deu origem ao projeto de revitalização do Mercado Miguel Sutil, mais conhecido como Mercado Municipal.

O estudo foi apresentado oficialmente no dia 16 de abril em auditório da Associação Matogrossense de Municípios (AMM) e contou com a presença de autoridades politicas.

Agora, o documento será submetido a avaliação do Comitê Gestor do Programa PPP/Cuiabá, presidido pelo prefeito Emanuel Pinheiro e formado por profissionais das Secretarias de Gestão e Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, além da Procuradoria Geral do Município (PGM).

“Esse foi o nosso primeiro encontro para apresentação das primeiras sugestões e propostas de cada representante do Comitê. Nesse início, as reuniões serão semanais como forma de agilizar as ações”, disse o prefeito de Cuiabá.

O projeto será realizado via parceria público-privada (PPP). A previsão é de que até o fim de setembro as obras sejam iniciadas e a entrega seja realizada no segundo semestre de 2023.

A próxima reunião já está agendada para sexta-feira (23), no Salão Nobre do Palácio Alencastro, às 17h para deliberar sobre os cronogramas de atividades e apresentação de novas proposituras.

O novo Mercado Municipal contará com três pavimentos e requalificação urbana nas regiões das praças Alencastro e Ipiranga, além de criação de estacionamentos rotativos com cerca de 3 mil vagas para toda região.