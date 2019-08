Pinheiro recebe pesquisa de opinião sobre projeto de calçadão na 13 de junho

A lista final dos candidatos aprovados no processo seletivo promovido pela Prefeitura de Cuiabá para a contratação do quadro de profissionais do Hospital Municipal de Cuiabá (HMC), Dr. Leony Palma de Carvalho, será homologada e publicada no Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE) na próxima terça-feira (13).

Conforme os critérios estabelecidos no Edital nº 01/2019/ECSP, as convocações para às 1.247 vagas imediatas ocorrerão de forma gradual, a partir de 15 de agosto de 2019. Dessa forma, após a publicação, os candidatos poderão conferir os editais de convocação pelos sites www.selecon.org.br e www.cuiaba.mt.gov.br.

Ao todo, o certame ainda ofertará mais 600 vagas para cadastros de reserva. Quanto aos proventos, os novos servidores receberão entre R$ 1.127,39 e R$ 5.522,02 mensais.

De acordo com o diretor geral da Empresa Cuiabana de Saúde Pública (ECSP), Alexandre Beloto, além dos salários iniciais, os aprovados ainda terão acréscimos como insalubridade, auxílio alimentação, dentre outros inerentes ao regime jurídico dos contratos temporários com base na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

“O HMC é o maior hospital público já inaugurado na história de Mato Grosso e, após estar 100% em funcionamento, vai representar um marco na saúde da nossa cidade, com mais humanização e atendimento de qualidade para a nossa população, conforme determinou o prefeito Emanuel Pinheiro. E para coroar esse acontecimento, os profissionais que estarão atuando no HMC, terão, além de seus salários iniciais, adicionais como insalubridade, auxílio alimentação, dentre outros inerentes ao regime jurídico dos contratos temporários, com base na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Esse é o mais profundo gesto de respeito à população, que recebe um hospital altamente preparado para atender com supremacia e aos servidores que terão salários compatíveis com os recebidos em nível nacional, por categoria”, frisou Beloto.

O seletivo irá atender, excepcional e temporariamente, o exercício das funções com exigência em níveis médio, médio técnico, superior e superior com especialização terá validade de oito meses – podendo ser prorrogado conforme prerrogativas legais da Prefeitura e órgãos de controle por igual período.