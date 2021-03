Pinheiro sanciona lei com penalidades mais duras por descumprimento de medidas de biossegurança

Secom Câmara Municipal de Cuiabá

Devido à situação epidemiológica da cidade, o presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, Juca do Guaraná Filho (MDB), baixou, na quarta-feira (03.03), portarias que instituem protocolos de biossegurança que devem ser adotados no âmbito do Parlamento Municipal.





Na Portaria n° 76/2021, estabelece adoção de conjuntos de medidas não-farmacológicas de acordo com a classificação epidemiológica emitida pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). Conforme classificação divulgada no Boletim Informativo da SES na última segunda-feira (1°), Cuiabá está entre os18 municípios que registraram alta classificação de risco para o coronavírus.





Por isso, o presidente baixou a Portaria n° 77/2021 que permite o desempenho das atividades presenciais na Câmara Municipal de Cuiabá desde que sejam cumpridas recomendações de biossegurança emitida pela Comissão de Enfrentamento ao novo coronavírus da Casa.





De acordo com a publicação, fica permitida a presença de no máximo de três pessoas por gabinete. Os servidores deverão desempenhar suas atividades obrigatoriamente em regime de escala e nos dias que não forem convocados para o trabalho presencial deverão permanecer em regime de teletrabalho, com exceção dos servidores do grupo de risco que continuam desempenhando suas atividades deforma remota.





As sessões virtuais e extraordinárias, as reuniões permanentes e de inquérito serão realizadas de formas remotas. O uso de máscara de proteção, distanciamento social entre os servidores de no mínimo 1,5 metro, higienização das mãos com álcool em gel 70% ou água e sabão continuam sendo obrigatórios.





Visando preservar a saúde dos munícipes, servidores e parlamentares, não será permitida a entrada do público externo. O horário de funcionamento também foi alterado.





O protocolo físico estará fechado, sendo utilizado oprotocolo online no endereço de e-mail: protocolo@camaracuiaba.mt.gov.br.

