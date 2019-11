Pintadoada, escondidinho de grão de bico e nhoque levam os três primeiros lugares do concurso neste ano

Com o prato ‘Pintadoada’, a Técnica de Nutrição Escolar (TNE), Mariza Antônia de Barros, da Creche Francisco Santana foi a grande vencedora da terceira edição do Concurso Delícias da Alimentação Escolar Cuiabana. Idealizado pela primeira-dama Márcia Pinheiro, o concurso teve este ano, 111 pratos inscritos.

O segundo lugar ficou com o Escondidinho de grão de bico criado pela TNE Mayara Karoline R. de Souza, da Creche Edna Catharina Perri e no terceiro, o Nhoque de beterraba com molho de frango, da TNE Gislaine Paula de Carvalho, da EMEB Dep. Ulisses Silveira Guimarães.

Na etapa final, na noite da última quarta-feira (30), no Hotel Fazenda Mato Grosso, o evento teve a apresentação do cantor, compositor e apresentador Pescuma, e muita emoção entre as oito finalistas.

Antes da avaliação dos jurados, a primeira-dama Márcia Pinheiro, em uma mensagem especial, parabenizou as Técnicas de Nutrição Escolar (TNEs), pelo Dia das Merendeiras (30 de novembro) e desejou sorte a todas as finalistas. “Como idealizadora desse grande projeto, que é a escolha da melhor receita da culinária local, quero parabenizar a todas as participantes, e desejar boa sorte as oito finalistas”, disse a primeira-dama.

A secretária-adjunta de Educação, Edilene Machado, representando o secretário de Educação, Alex Vieira Passos também falou sobre o concurso. “Este momento, além de saboroso, marca a conclusão do trabalho iniciado em fevereiro, com a Semana Pedagógica, de formação continuada. A gestão humanizada do prefeito Emanuel Pinheiro investe nas ações voltadas para a qualificação e para a valorização dos profissionais. Sabemos que existem sabores na vida que são eternos e muitos deles, são proporcionados pela forma carinhosa e atenta, com que as Técnicas de Nutrição Escolar, desempenham o seu trabalho”, disse a secretária-adjunta, Edilene Machado.

Após a degustação, os oito jurados escolheram os três melhores numa decisão foi bastante difícil. “Os pratos estavam equilibrados, bem apresentados e muito saborosos, o que tornou nossa decisão difícil”, confirmou o chefe Fábio Cruz, representante do grupo Caçarola dos Chefs e coordenador do ENCHEFS Mato Grosso.

Maria Sineide Neres dos Santos, nutricionista, especialista em saúde pública e assessora da diretoria de Ações Educacionais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) compôs o corpo de jurados e falou sobre a valorização do profissional merendeiro, tão importante para a educação pública brasileira, e o incentivo do FNDE as iniciativas semelhantes. “Temos leis que devem ser observadas pelos profissionais responsáveis pela elaboração do cardápio mas, se não tiver um merendeiro que faz um trabalho de qualidade, não teremos uma alimentação saudável, nutritiva e saborosa”, ressaltou Maria Sineide destacando que a alimentação escolar cuiabana é destaque no Brasil. “A merenda cuiabana é uma das melhores do Brasil, devido a sua organização e otimização em prol da criança e da educação. O exemplo de Cuiabá está sendo modelo para o Brasil”, disse ela.

Após receber os prêmios, as vencedoras da edição 2019 do concurso se disseram satisfeitas. Mariza Antônia de Barros bicampeã e um vice-campeonato no concurso disse que pretende continuar criando pratos originais, gostosos e nutritivos. “Estou muito emocionada, esse concurso é o reconhecimento da nossa dedicação ao trabalho”, disse ela.

Mayara Karoline R. de Souza, que participou do concurso pela primeira vez, disse que pretende se aprimorar ainda mais e prometeu uma nova criação para a edição 2020. “Foi uma experiência maravilhosa e, queria muito um notebook. Estou muito feliz”, disse ela.

A coordenadora de Alimentação Escolar, Ana Domingas Conceição Silva, agradeceu ao apoio do prefeito Emanuel Pinheiro e da primeira-dama Márcia Pinheiro. “Foi uma determinação do prefeito Emanuel Pinheiro e uma diretriz da Secretaria de Educação, a promoção e incremento da merenda escolar em Cuiabá, bem como a valorização profissional dos TNEs que preparam o prato das crianças com amor, carinho e responsabilidade, e a gente sente isso de perto”, disse Domingas.