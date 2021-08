Piscicultores assistidos pelo Senar ampliam produtividade e qualidade na produção e garantem lucratividade no negócio

Com a Assistência Técnica e Gerencial do Senar, os produtores de peixes Francisco Santana e Raimundo Santana, pai e filho, estão mudando de vida. Seguindo orientações do técnico de campo que assistiu a Chácara Tocantins, no município de São Miguel, na região do Bico do Papagaio, eles já conseguiram perceber a diferença tanto no campo, como no bolso. “Antes a gente produzia, mas não sabia se tava ganhando ou perdendo dinheiro. Agora é diferente, com a ajuda do Senar, aprendemos a controlar nossas despesas e a saber certinho que resultado está dando”, disse Francisco.

Os resultados alcançados justificam o entusiasmo. Mudanças no manejo dos peixes elevou a produtividade e melhorou a qualidade dos animais na hora da venda. O ciclo dos peixes reduziu de sete para seis meses e a produção aumentou cerca de 50%. A chácara tinha apenas dois tanques, mas agora já conta com 9 tanques de peixes, um para recria e oito para engorda, de onde saem o peixe preferido dos consumidores da região, o Tambatinga.

Francisco ressaltou que as melhorias vieram principalmente na qualidade do peixe e no aumento da produtividade. Eles passaram a fazer medições regulares da qualidade da água e também usaram calcário e adubação química nos tanques. Com isso, conseguiram aumentar a capacidade dos tanques de um para 1,2 kg por metro quadrado. O resultado apareceu na primeira retirada e de lá pra cá a margem tem girado em torno de 40%, bem acima do que esperavam. “O Senar melhorou bastante pra gente, foi quem nos ajudou no momento que nós mais precisávamos. Éramos esquecidos aqui, sem apoio dos governos ou de qualquer outro órgão. Estou bastante satisfeito, um trabalho excelente que a gente só tem a agradecer, concluiu.

O conhecimento como caminho para a transformação. É assim que centenas de produtores rurais do Tocantins estão conseguindo melhorar o desempenho no campo, aprimorando a atividade desenvolvida ou mesmo diversificando a fonte de renda de propriedade. O apoio vem da equipe do programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) do Senar-TO, que fornece as informações e orientações necessárias para que os resultados para cada produtor apareçam e seus objetivos sejam alcançados.

Para saber mais sobre cursos do SENAR, acesse nosso site. Fique por dentro também de todas as notícias relacionadas ao agro no estado (www.faetrural.com.br www.senar-to.com.br)