Pistolas entregues pelo Governo de Mato Grosso elevam nível do policiamento no Estado

Modelo e calibre almejados por policiais de todo o Brasil, a pistola da fabricante austríaca Glock já chegou à Polícia Militar de Mato Grosso. No dia 2 de fevereiro, a PM recebeu das mãos do governador Mauro Mendes 1.300 pistolas 9mm. Para os policiais, o equipamento escolhido é um dos mais modernos, seguros, duráveis e adequados para o exercício da atividade policial.

Antes da chegada das 1.300 novas armas, a Polícia Militar de Mato Grosso, por meio do Batalhão de Operações Policiais Especiais ( Bope) contava apenas com 110 pistolas Glock geração 4; modelo lançado em 2010. A instituição recebeu as pistolas em 2016.

Com o novo armamento, a PM, aos poucos, vai substituindo a arma de fogo de fabricantes nacionais (Taurus e Imbel cal .40) pela pistola 9mm geração 5, lançada em 2017. O objetivo do governo estadual é investir ainda mais no equipamento para que todos os policiais militares tenham acesso ao que há de mais moderno.

O tenente Victor Feliciani do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), fez parte da comissão técnica de aquisição das novas pistolas para a PM. O militar explica que o novo armamento é confiável, de manuseio fácile confortável garantindo precisão e durabilidade.

“Como o policial anda armado, ele quer ter a certeza de que quando ele precisar utilizar esse armamento, a arma vai corresponder ao que ele quer. Essa pistola que recebemos possui um sistema de segurança no gatilho; ela só dispara se o gatilho for disparado de forma correta. A confiabilidade deste equipamento traz tranquilidade ao militar tanto durante o serviço quanto no horário da folga ” conta o tenente.

O policial conta que os estudos técnicos promovidos pela Superintendência de Apoio Logístico e Patrimônio da PM (Salp) destacaram que o novo armamento garante segurança ao policial seja ao portar a pistola na viatura ou de modo velado(na cintura); pois o armamento não oferece travas externas e tem o gatilho de segurança; o que evita disparos acidentais.

A facilidade em manusear e fazer a manutenção da pistola 9mm foi fundamental para investir no armamento. O ciclo de desmuniciar o carregador da arma, retirar e colocar a munição, segundo o tenente Feliciani vai afundando e prejudicando a durabilidade do equipamento. O novo modelo garante a durabilidade da plataforma, pois o sistema da pistola é mais moderno e viável.

Para Feliciani a Polícia Militar de Mato Grosso está bem à frente de outras instituições de segurança pública. “A prova que estamos bem à frente é quando observamos a PMMT adotando uma nova adaptação de calibre e plataforma bélica; oferecendo o que existe de melhor e mais viável para os policiais. Situações que refletem positivamente na autoestima do militar na rua, no atendimento ao cidadão e no combate à altura da criminalidade “, explica o militar.