Pivetta determina pagamento dos servidores do estado nesta sexta-feira, 25

O município de Araguainha (460 km ao sul de Cuiabá) comemora 58 anos nesta quinta-feira (24.02) com um volume histórico de recursos do Governo de Mato Grosso. Um total de R$ 8,3 milhões serão destinados a áreas prioritárias como infraestrutura, assistência social, educação e agricultura familiar.

Na infraestrutura, são quatro grandes obras, entre elas, a construção de uma ponte de concreto na MT-100, sob o Rio Araguainha, em um trecho de Barra do Garças e Alto Araguaia, que dispõe de R$ 5,7 milhões. A mesma rodovia terá obras de manutenção ao longo de 16,5 km até a MT-340, na divisa com Ponte Branca, e em outros 50,8 km de extensão não asfaltados, até com Alto Garças.

As ações de recuperação da estrada contarão com R$ 251 mil em investimento, dos quais R$ 149,5 mil da Prefeitura Municipal e R$ 102,2 mil da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra). Já na área urbana, será feito o calçamento de diversas ruas e avenidas, totalizando R$ 349 mil, além da construção de um campo de futebol Society com investimento de R$ 517,8 mil do Governo do Estado.

Educação receberá R$ 1,3 milhão de investimentos, dos quais R$ 1,2 milhão para a construção de uma quadra poliesportiva com banheiros na Escola Estadual Rui Barbosa, obra pré-contratada pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc). Estão em andamento ajuda de custo no acesso à internet e a aquisição de computadores aos professores da rede estadual de ensino, com R$ 35,6 mil.

O Social também recebeu aporte de R$ 276 mil para atendimento de famílias em vulnerabilidade social, das quais 67 atendidas pelo auxílio emergencial. Ainda foram entregues 1,9 mil cestas básicas e 800 cobertores, entre 2020 e 2021. E na agricultura familiar, a prefeitura recebeu um veículo Strada, com valor de R$ 71,1 mil, da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf).

História e curiosidades

Araguainha está localizada no Vale do Araguaia, possui 946 habitantes e tem a terceira menor população brasileira e a primeira menor de Mato Grosso. O município fica no centro de uma cratera cortada pelo rio Araguaia.

O Domo de Araguainha se formou com o impacto de um meteorito no período Triássico, há 250 e 199 milhões. É considerada a maior cratera da América do Sul, com 40 km de diâmetro entre Araguainha, Pedra Branca e parte de Goiás.

O atual município começou com a atividade garimpeira, em uma área de 3,6 mil hectares de Alto Araguaia. O primeiro nome foi Ribeirão Araguainha, chegou a se chamar Couto Magalhães (ex-presidente da Província de Mato Grosso), até que em dezembro de 1953 passou a ser apenas Araguainha.

Foi elevada ao status de município em novembro de 1963, propriamente instalado em 24 de fevereiro de 1964, ao ser desmembrado de Ponte Branca. O nome é uma referência ao Rio Araguainha, afluente do Araguaia. A cidade possui vários pontos turísticos com cachoeiras, rios e trilhas na natureza.