PL declara Grucon como Utilidade Pública em Cuiabá

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, anunciou na tarde desta quarta-feira (23) o vereador Renivaldo Nascimento como novo secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável. Renivaldo ocupará a função que era exercida, de forma interina, pelo secretário Luis Claudio, que permanece como titular na pasta de Governo. Segundo o chefe do Executivo, o ato segue o planejamento de oxigenar a gestão e garantir uma nova dinâmica nas secretarias.

“O Renivaldo assume com a missão de ampliar o ambiente de negócio em Cuiabá, destravar o desenvolvimento da cidade, agilizando serviços como a emissão de alvarás, habite-se, e uma série de documentações que são necessárias para que o setor produtivo possa atuar, gerando emprego, renda, e promovendo o crescimento econômico sustentável da cidade com respeito a legislação vigente”, explicou o prefeito Emanuel Pinheiro.

Renivaldo Alves do Nascimento tem 59 anos, é natural do município de Dom Aquino (MT), e está em seu segundo mandato como vereador por Cuiabá. O novo secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável é formado em Direito, Economia e ainda possui graduação em Ciências Contábeis. Ele é especialista em Direito Tributário e é também servidor público concursado, há mais de 35 anos, no cargo de Fiscal de Tributo.

Em sua primeira fala como secretário, Renivaldo reforçou a declaração do prefeito Emanuel Pinheiro, afirmando que irá trabalhar incansavelmente para potencializar o processo de desenvolvimento pelo qual Cuiabá vem passando nos últimos anos. Segundo ele, isso será feito com total responsabilidade, aproximando ainda mais a gestão do setor econômico e fazendo com que o Município atue com um facilitador para esse segmento.

“O prefeito estabeleceu uma série de metas e nós vamos trabalhar para fazer cada uma delas acontecer. Uma delas está ligada nessa questão do fomento da nossa economia. Ainda estamos enfrentando um momento complicado, por conta da Covid-19 e, nesse sentido, a Prefeitura tem que ser uma facilitadora do crescimento econômico. Precisamos ser parceiros da classe empresarial que tanto ajuda no desenvolvimento da Capital”, disse.

Renivaldo destacou ainda que toda essa atuação terá como base a sustentabilidade, que é uma bandeira da gestão Emanuel Pinheiro. O novo secretário finalizou relatando que aceitou o convite feito pelo prefeito Emanuel Pinheiro por acreditar na gestão que, desde 2017, vem transformando Cuiabá em uma cidade com mais qualidade de vida, moderna, sustentável e incentivadora do progresso.

“Desde o início faço parte do apoio dessa gestão e tenho acompanhado os resultados positivos que a população tem colhido. Acredito que podemos fazer muito mais. Queremos, por exemplo, dar andamento em uma pauta importantíssima, que é a atualização do Plano Diretor Municipal. Nossa intenção é concluir esse procedimento até o primeiro semestre de 2022. Além disso, vamos dar continuidade aos Termos de Ajustamento de Conduta (TAC)”, finaliza.