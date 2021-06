PL permite habilitar HMC para tratamento transexualizador

Em Cuiabá, após o prefeito Emanuel Pinheiro anunciar, na tarde desta segunda-feira (28), que as doses dos cadastrados faltosos seriam destinadas para o público de 18 a 49 anos, os polos de vacinação nesta terça-feira (29), registraram aumento na procura pela imunização. Dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) apontam que, desde a tarde da última sexta-feira (25) até esta terça-feira (29), foram aplicadas 11.816 doses da vacina.

O anúncio do chefe do executivo municipal, em destinar as doses dos faltantes a um novo grupo, foi feito após a coordenação da vacina detectar quase 50% de abstenções. Somente no mês de junho, foram registradas quase 15 mil faltas referentes aos agendamentos dos grupos prioritários.

A Secretaria Municipal de Saúde destaca que os cadastrados têm o prazo de 48 horas para comparecer e receber a vacina, o que não conta com dado estatístico para saber quantas retornaram ou não para se vacinar no prazo de 48 horas ou mesmo de quem perdeu o prazo e conseguiu ser reagendado posteriormente.

“Cuiabá tem sido exemplo na aplicação da vacina. Todas as doses que chegam rapidamente são agendadas para aplicação. Contudo, nossa equipe tem feito o alerta sobre os faltosos. Diante disso, eu determinei que a medida que isso for ocorrendo, estas doses serão destinadas a esses grupos sem comorbidade. Esta ação visa a aplicação da primeira dose. A segunda dose continua garantida”, enfatizou o prefeito.

O levantamento da coordenação da vacina em Cuiabá apontou que somente nesta terça-feira (29), primeiro dia de abertura do cadastro para o público de 18 a 49 anos, foram registradas 112.764 cadastramento.

Cadastro

Para se cadastrar, é necessário entrar no site cadastro.vacinacuiaba.com.br e preencher todos os campos obrigatórios. Deste modo, a pessoa entrará em uma fila de espera virtual. Quando ela for agendada, o sistema do site enviará uma mensagem de WhatsApp automática e/ou um e-mail para a pessoa informando que ela já está confirmada para ir tomar sua vacina. No dia da vacinação, a pessoa deve levar o QR Code do agendamento impresso, um documento com foto e o comprovante de endereço de Cuiabá. A pessoa também deve estar com o cartão do SUS atualizado. No caso de vacinação pela categoria profissional, também é preciso apresentar declaração de vínculo funcional. Já no caso das pessoas que se cadastraram pelos grupos de comorbidades ou deficiência permanente grave, além de gestantes, puérperas e lactantes, é preciso apresentar o laudo médico.

Em Cuiabá, há cinco polos de vacinação: Senai Porto, Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Sesi Papa, Sesc Balneário e Assembleia Legislativa.