Placar eletrônico em LED é instalado para inauguração do Dutrinha nesta segunda-feira (31)

Os últimos detalhes para a entrega da obra do Estádio Eurico Gaspar Dutra, Dutrinha, estão a todo vapor. Durante todo o fim de semana e nesta segunda-feira (31), as equipes trabalham na instalação do placar eletrônico em LED no templo do futebol mato-grossense. O equipamento permitirá ao torcedor a visualização límpida de informações inerentes às partidas realizadas no local.

Com o placar eletrônico que mede 6,50m x 2,50m será possível mostrar a contagem de gols, nomes das equipes e tempo de partida aos torcedores. O processo de aquisição do equipamento foi efetuado por meio do Pregão Eletrônico 037/2021.

“É um equipamento imprescindível para a realização de jogos. Com esse investimento, traremos novamente o Dutrinha ao cenário do futebol mato-grossense, com um espaço moderno e adequado para os torcedores e eventos, fortalecendo o esporte cuiabano”, disse o secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Aluízio Leite.

Classificado como um dos principais legados esportivos da Capital, o Dutrinha reabre as portas em grande estilo, após uma reforma completa. O investimento, de cerca de R$ 2 milhões foi aplicado pela gestão e coordenado pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, em parceria com Secretaria de Obras e Serviços Urbanos.

Uma programação especial de entrega da obra foi preparada pela gestão Emanuel Pinheiro e as solenidades estão marcadas para esta segunda, a partir das 17h30, e sexta-feira (4), a partir das 17h, restritas apenas à imprensa e convidados. Já no sábado (5), será realizada a primeira partida do Campeonato Mato-grossense entre o Operário de Várzea Grande e o Cuiabá Esporte Clube, sem a presença de público.