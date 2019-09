Planejamento das Eleições 2020 já movimentam a Justiça Eleitoral

Encontros ocorreram na última semana, no edifício-sede do Tribunal. Presidente da Corte, ministra Rosa Weber, registrou os eventos em sessão plenária

TSE – O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) realizou na quinta e na sexta-feira (29 e 30) da última semana uma série de reuniões setoriais de alinhamento e de estratégias de planejamento já voltadas para as Eleições Municipais de 2020.

Os encontros setoriais dos secretários judiciários, dos diretores-gerais, dos assessores de Comunicação e dos assessores de Gestão Estratégica das respectivas unidades do TSE e dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) ocorreram no edifício-sede do Tribunal Superior, em Brasília.

Ao abrir a sessão plenária administrativa da última quinta-feira (29), a presidente do TSE, ministra Rosa Weber, anunciou os encontros que ocorreriam na semana. Na ocasião, a ministra desejou pleno êxito aos participantes das reuniões nos trabalhos que seriam desenvolvidos.

As reuniões setoriais dos secretários judiciários, diretores-gerais e dos assessores de Comunicação aconteceram na quinta e na sexta-feira. Já a setorial das Assessorias de Gestão Estratégica das Cortes Eleitorais ocorreu na quinta-feira.

Judiciária

No encontro setorial dos secretários judiciários, o trabalho foi o de alinhamento nacional das práticas cartorárias e também de capacitação dos gestores nos atos relativos à atividade-fim da unidade, que é a da tramitação processual.

O secretário Judiciário do TSE, Fernando Alencastro, afirmou que, atualmente, as Secretarias Judiciárias, mais do que meros cartórios eleitorais em que os processos tramitam, são verdadeiras unidades de gestão de apoio à alta administração. “Isso porque, a partir dos processos, são extraídos índices de medição que podem auxiliar na tomada de decisões estratégicas em relação aos julgamentos dos processos, além de índices de medição que são encaminhados ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ)”, explicou.

Nas Eleições 2020, será obrigatório o uso do Processo Judicial Eletrônico (PJe) para o ajuizamento e a tramitação das ações de competência das zonas eleitorais. Para o secretário Judiciário, a era digital pede uma infraestrutura maior da área de Tecnologia da Informação em apoio à Judiciária, e também o desenvolvimento de novas ferramentas digitais de citação e intimação das partes.

A secretária Judiciária do TRE do Rio de Janeiro, Ana Luíza Claro, destacou que, nos encontros setoriais, “a gente sempre tenta se fixar no que é de consenso quanto às nossas dificuldades”. Ela esclareceu que, apesar de os TREs terem diferenças entre si – como tamanho de estrutura, normativos próprios e as respectivas autonomias –, costumam haver “pontos que são nevrálgicos para todos”.

Segundo ela, o que os secretários Judiciários em geral sugerem é que os assuntos que afetem negativamente ou que estejam causando dificuldades a todos sejam trazidos para as reuniões setoriais, nas quais há muitas trocas de experiências e de boas práticas. “Muitas vezes, daqui saem sugestões encaminhadas para o TSE, porque a gente precisa da participação da Corte Superior para resolver alguma situação pontual”, disse Ana Luíza.

“Às vezes você está se achando numa situação muito difícil, sozinho. Aí você vê que não está sozinho. Talvez você não consiga encontrar uma unidade de solução, mas você tem um ponto comum de solução que cada um vai adaptando à sua realidade”, acrescenta a secretária Judiciária do TRE fluminense, ressaltando que reuniões presenciais desse tipo são muito boas para compartilhar experiências e sugestões.

Comunicação

Também na quinta e sexta-feira, assessores de Comunicação do TSE e dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) realizaram reunião setorial para dar continuidade à sintonização de ações estratégicas na área.

A pauta do encontro foi extensa e incluiu rede de compartilhamento, campanhas e ações de comunicação, combate à desinformação e boas práticas nas redes sociais. Os assessores também receberam treinamento prático de gestão web, englobando a adequação do Portal para diferentes públicos, melhores práticas de redação e de publicação na web, análise e aplicação de dados do Google Analytics, otimização e tratamento de recursos visuais.

Durante a reunião, a assessora-chefe de Comunicação (Ascom) do TSE, Ana Cristina Rosa, afirmou que “as Assessorias de Comunicação da Justiça Eleitoral devem atuar em sintonia e de forma sincronizada para oferecer informações corretas e de qualidade, a fim de bem informar os cidadãos e também assegurar transparência e credibilidade”.

Os participantes enfatizaram a importância desses encontros para o alinhamento de procedimentos e o compartilhamento de estratégias de forma coordenada. Para o assessor-chefe do TRE do Pará, Edney Martins, “alinhar pensamentos, compartilhar potencialidades e construir parcerias é fundamental para que a Justiça Eleitoral funcione como uma grande rede”.

Gestão Estratégica

Já a pauta da reunião dos assessores de Gestão Estratégica dos Tribunais Eleitorais, ocorrida na quinta-feira, tratou de questões relativas ao Glossário das Metas do Poder Judiciário 2020, listadas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O Glossário é um detalhamento das metas, com a definição das ações que serão específicas e de como estas serão medidas e avaliadas.

A titular da Assessoria de Gestão Estratégica e Socioambiental (Ages) do TSE, Julianna Sesconetto, explicou que a reunião setorial é importante para que as unidades correspondentes no TSE e nos TREs se alinhem. “Nós trabalhamos para um objetivo comum, e é importante esse alinhamento, esse diálogo e essa aproximação”, ressaltou.

No encontro, os participantes também conversaram sobre a possibilidade de se elaborar um Plano Estratégico da Justiça Eleitoral. Todas as instituições da JE têm por obrigação aprovar os seus planos, e tanto o TSE quanto os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) já têm o seu próprio.

Ainda no encontro, a coordenadora de Planejamento, Estratégia e Gestão do TRE do Maranhão, Karla de Faria Abdala Félix, falou dos bons resultados do planejamento do Regional quanto à gestão de riscos no processo eleitoral.

Por sua vez, Suênia Bernardo Carneiro, assessora de Planejamento, Estratégia e Gestão do TRE da Paraíba, destacou que a reunião foi muito importante para sintonizar as diretrizes, além de ter sido uma oportunidade para o compartilhamento de boas práticas. Ela lembrou que os participantes da reunião integram as unidades responsáveis por promover avanços nos trabalhos dos Regionais e da Justiça Eleitoral como um todo, e que os gestores devem ficar atentos ao que a sociedade espera receber em termos de serviços prestados.

