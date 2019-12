Plano Plurianual 2020-2023 é sancionado pelo governador

O aplicativo MT Cidadão, desenvolvido pela Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação (MTI), registrou quase 4 milhões de acessos aos serviços disponíveis somente neste ano de 2019. O aplicativo foi criado para aproximar o Poder Público da sociedade e facilitar o acesso do cidadão aos serviços públicos, com transparência e de forma prática e rápida.

Desenvolvido em 2015, o MT Cidadão já foi baixado 36.368 vezes, sendo 27.737 nos celulares com sistema Android e 8.631 nos celulares iOS. Por meio do aplicativo, o cidadão consegue acessar diversos serviços de 13 órgãos públicos, como as Secretarias de Fazenda, Saúde, Gestão, Educação, Meio Ambiente e Segurança Pública, além do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Mato Grosso Saúde, Ouvidoria, entre outros.

De acordo com o gerente da Unidade de Gestão Estratégica de Negócios da MTI, Sandro Alexandre Aguiar, os serviços mais utilizados no aplicativo são os do Detran. Foram cerca de 2,5 milhões de acessos aos serviços de consultas, solicitação de emissões de documentos e agendamentos, por exemplo, realizados através do aplicativo.

A consulta de informações de veículo é o serviço com maior número de acessos, com mais de 680 mil registros. Na sequência, está a consulta do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) para entrega domiciliar, com mais de 500 mil acessos. Já a consulta das turmas disponíveis para agendamento de prova teórica para habilitação segue como o terceiro serviço mais acessado, com 230 mil registros.

Além do Detran, outro órgão cujos serviços são muito utilizados é a Secretaria de Fazenda, com mais de 213 mil acessos, seguido pelo plano de saúde dos servidores públicos, o MT Saúde, com 28 mil acessos. Por meio do MT Cidadão, os usuários do MT Saúde podem obter o extrato de utilização do plano, o cartão virtual (carteirinha), além da segunda via de boletos e o guia médico da rede credenciada.

Uso em ascensão

Para o gerente Sandro Aguiar, o grande número de acessos no MT Cidadão demonstra a importância da tecnologia como aliada da gestão pública, principalmente para a oferta de serviços de qualidade e agilidade, na palma da mão.

Além disso, evidencia como o aplicativo vem caindo no gosto do cidadão mato-grossense. De seu lançamento até hoje, o acesso aumentou mais de 2.400%, saltando de 143 mil em 2016 para quase 4 milhões em 2019.

A previsão é que o aplicativo passe por melhorias, em sua versão 2.0, com a inclusão de novos serviços e funcionalidades. A nova versão do aplicativo já está em desenvolvimento pelos analistas da MTI.