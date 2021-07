Plataforma Digital da Desenvolve MT leva crédito para todo o Estado

A Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso – Desenvolve MT se prepara para ser a primeira agência 100% digital do país. Na última semana, foi firmado o convênio com a empresa pública Serpro – Serviço Federal de Processamento de Dados para utilização do serviço de assinatura digital certificada.

Com isso, reduz despesas, desburocratiza o processo e garante agilidade na formalização para a tomada do crédito, sem a necessidade do cliente se deslocar até o cartório para validar a sua assinatura, enviar o contrato pelo correio, ou até mesmo se deslocar até a agência.

Desde o começo da pandemia do coronavírus em 2020, a agência se viu diante de um grande desafio, oferecer crédito para socorrer os empresários de Mato Grosso e atender as medidas de biossegurança para evitar a disseminação do Covid-19.

A plataforma digital estava em fase de teste na época, e foi uma grande aliada dos empreendedores de Mato Grosso, alcançando 131 municípios do Estado, o que significa cerca de 93% dos municípios atendidos.

Em um ano, as consultas por crédito na nova modalidade aumentaram em 314,59%. Mais de 760 operações, que somam cerca de R$20 milhões liberados em concessão de crédito via plataforma.

De lá para cá, o processo de digitalização de tomada de crédito foi se aprimorando. A partir do CNPJ do empreendedor, atividade econômica, tempo de atividade, endereço e dados dos sócios, o sistema consegue validar os dados para prosseguir ou não, com a tomada do crédito.

O próximo passado agora é a integração do sistema com o da Junta Comercial que tornará o processo ainda mais ágil, aumentando a confiabilidade e reduzindo o tempo de coleta de validação de dados, por parte do setor de crédito.

Para o presidente da Desenvolve MT, há um ano a agência vem se preparando e investindo em tecnologia. “ Um dos pedidos do governador logo que assumimos foi propor uma solução inovadora que atendesse ao empreendedor. O objetivo era chegar em todos os municípios, reduzir custo e desburocratizar o processo. A nossa plataforma digital é totalmente intuitiva e simples’’, explica Jair Marques.

Mesmo com a plataforma, a agência continua na parceria com os agentes de crédito ligados as prefeituras, Federações e Associações Comerciais do Estado. Que vem desempenhando um trabalho importante ao empreendedor orientando, validando documentos e encaminhando as propostas de crédito via sistema.

É possível solicitar o crédito de qualquer município do Estado, basta ter acesso a internet e entrar no site da www.desenvolve.mt.gov.br fazer o cadastro e seguir o passo a passo.

Como é o caso do empresário Mayrã Júnior Pereira de Lima, proprietário do restaurante Bom Apetite, em Guarantã do Norte (distante da Capital 708km). Ele solicitou o crédito via plataforma digital e não precisou em nenhum momento se deslocar até a agência.

“ Se eu tivesse que ir até Cuiabá acredito que não seria possível conseguir o crédito, o sistema facilitou a minha vida. A única coisa que fiz fora do sistema foi ter que validar o contrato no cartório e enviar o processo para a agência”, conta o empresário.

Com o crédito, o empresário se prepara para inaugurar o restaurante em novo endereço, com um ambiente totalmente aberto, arborizado para atender aos clientes com o tradicional almoço e agora com refeições para o jantar. Além de um ambiente para realizar festas e casamentos.