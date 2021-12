Plataforma Gov.Br disponibiliza novos recursos para servidores

Na próxima segunda-feira (27), o governo federal começará a pagar o auxílio gás para famílias de 100 municípios atingidos por chuvas intensas neste mês. A expectativa é que o benefício seja repassado a mais de 108 mil famílias em todo o país.

Terão direito ao repasse pessoas de cidades dos estados de Bahia e Minas Gerais que decretaram calamidade em razão dos impactos dos temporais que atingiram os municípios nas últimas semanas.

O auxílio tem valor de R$ 52, cerca de 50% do valor de um botijão de 13 quilos. Serão contempladas famílias do Cadastro Único (CadÚnico) com renda per capital de até um salário-mínimo.

Serão priorizadas as famílias com menor renda e com mais membros na família. As pessoas elegíveis serão informadas pelos aplicativos do programa Auxílio Brasil e Caixa Tem. O recurso será transferido para a conta que cada indivíduo possui no programa social.

Para saber se seu município se enquadra na condição para o repasse, confira a lista publicada no Diário Oficial Estadual e disponibilizada no site do Ministério da Cidadania.

O auxílio gás foi aprovado em outubro e sancionado em novembro. O público-alvo envolve cerca de 5,5 milhões de famílias. As demais pessoas que não estão nas cidades em estado de calamidade por conta das chuvas começarão a receber o benefício em 18 de janeiro.

O benefício foi criado em razão da dificuldade de aquisição de botijões de gás por famílias de baixa renda diante do aumento expressivo do preço desse insumo. Um projeto de lei foi aprovado em dezembro para abrir crédito de R$ 300 milhões ao pagamento do auxílio.