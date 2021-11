Pleno emite parecer favorável à aprovação das contas de seis prefeituras

O gerenciamento de obras e serviços de engenharia por meio do Novo Sistema Geo-Obras foi tema de mais uma etapa do ciclo de capacitação Gestão Eficaz de 2021, realizado pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT). Na manhã desta segunda-feira (22) o assunto reuniu, online, centenas de pessoas e contabilizou 926 visualizações no canal do órgão no YouTube.

Na abertura do encontro, o auditor do TCE-MT, Guilherme de Almeida, representando a Secretaria de Apoio às Unidades Gestoras (Saug), destacou que este é um dos sistemas mais úteis para o controle social. “É uma ferramenta excelente para se verificar o andamento das obras nos municípios, por isso nada mais justo que tenhamos esse tema no Gestão Eficaz. Há muitas peculiaridades que temos que considerar”, disse.

Já o palestrante do dia, titular da Secretaria de Controle Externo de Obras e Infraestrutura do TCE-MT, Emerson Augusto de Campos, chamou a atenção para o papel do Geo-Obras frente aos desafios que se apresentam na execução desses empreendimentos, gestão de pessoas e fiscalização.

O software, que será oficialmente lançado no dia 2 de dezembro, foi desenvolvido para facilitar a prestação de contas das obras e serviços de engenharia executados, direta ou indiretamente, pelas administrações públicas estadual e municipais em Mato Grosso. “O que diferencia é justamente o banco de dados, quanto melhor, mais útil ele vai ser para o exercício do controle interno, externo e social”, explicou Emerson.

De acordo com o secretário, o novo sistema considerou, desde sua concepção, sugestões trazidas ao conhecimento da Corte de Contas, resultando em uma plataforma que amplifique o acesso à informação. “O preenchimento e envio de dados constituem um conjunto de processos lógicos e encadeados à medida que fomos conhecendo as realidades das unidades gestoras”, disse em sua palestra.

Engenheiro civil, Emerson é especialista em Administração Pública e Controle e em Direito e Processo Administrativo. Além disso, atuou na iniciativa privada, foi analista ambiental do Ibama, engenheiro fiscal de obras e perito do Ministério Público Estadual de Goiás (MPE-GO), analista de infraestrutura, auditor e presidente do conselho deliberativo do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop).

O evento online, voltado à capacitação e melhora na entrega de serviços à população, contabilizou a participação de 63 municípios e 81 instituições. Vale ressaltar que para receber certificado de participação é necessário efetuar nova inscrição para cada dia de participação e estar logado no Sistema de Gestão Acadêmica (SGA).

Especialmente voltada ao saneamento de irregularidades recorrentes e dúvidas frequentes identificadas pela Corte de Contas, a programação do Gestão Eficaz foi inaugurada no dia 11 de novembro. Neste ano, a iniciativa contempla quatro assuntos atuais: Transferências da União na Plataforma Brasil, Lei Geral de Proteção de Dados, Novo Sistema Geo-Obras e Nova Lei de Licitações.

Clique aqui e confira o evento na íntegra.

