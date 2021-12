Pleno emite parecer favorável às contas de Sorriso e outros dois municípios

Foto: Thiago Bergamasco/TCE-MT

Sob relatoria do conselheiro Waldir Julio Teis, as contas de governo dos municípios de Ipiranga do Norte, Apiacás, Cocalinho e Comodoro, referentes ao exercício de 2020, receberam parecer prévio favorável do Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT).

Os balanços foram apreciados na sessão ordinária remota desta terça-feira (30).

Em seu voto, seguido por unanimidade, o relator destacou que os gestores de Ipiranga do Norte, Cocalinho e Comodoro cumpriram com todos os limites e percentuais constitucionais e legais.

Já em relação à Apiacás, destacou que foi investido 14,61% na saúde, abaixo dos 15% estipulados por lei, o que caracteriza irregularidade gravíssima. No entanto, dadas as circunstâncias do município, votou pela emissão de parecer favorável à aprovação.

“O município conta com 10,3 mil habitantes e teve 2,9 mil casos de Covid-19. Está na divisa com Amazonas e Pará, dentro da Região Amazônica, só tem três postos de saúde e um hospital com 18 leitos. Casos graves têm que se deslocar, a maior despesa da cidade é com transporte de pacientes. É longe de tudo e de todos, com baixa arrecadação, densidade demográfica de 2 habitantes por quilômetro quadrado”, sustentou.

Dessa forma, em dissonância com o parecer do Ministério Público de Contas (MPC), “em face dessas nuances do município”, votou pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação, sendo seguido por unanimidade do Pleno.

Clique aqui e confira o vídeo completo do julgamento referente à Ipiranga do Norte.

Clique aqui e confira o vídeo completo do julgamento referente à Apiacás.

Clique aqui e confira o vídeo completo do julgamento referente à Cocalinho.

Clique aqui e confira o vídeo completo do julgamento referente à Comodoro.

