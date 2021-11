Pleno julga irregular tomada de contas, aplica multa e determina restituição ao erário

Tony Ribeiro/TCE-MT

Com resultado orçamentário positivo, as contas anuais de governo de Barra do Garças, Pontal do Araguaia e São Pedro da Cipa receberam parecer prévio favorável à aprovação do Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT). Os processos, referentes ao exercício de 2020, foram apreciados na sessão ordinária de terça-feira (23).

De acordo com o relator, conselheiro José Carlos Novelli, os municípios cumpriram com os limites constitucionais e legais relativos à aplicação de recursos na administração pública fiscal, gastos com pessoal do Poder Executivo e investimentos nas políticas públicas de educação e saúde.

Pontuou ainda que, além de constatar resultado consolidado positivo na execução orçamentária, foi possível verificar que as gestões demonstraram boa capacidade para honrar com seus compromissos de curto prazo. Em Barra do Garças, ao final de 2020, houve ainda superávit financeiro.

“Também não foram detectadas irregularidades relacionadas às regras de final de mandato capituladas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Não foram encontradas irregularidades no recebimento e aplicação dos recursos necessários ao combate à pandemia de Covid-19”, explicou o conselheiro.

Com relação a Pontal do Araguaia, chamou a atenção para as despesas com pessoal do Poder Executivo. “Não superaram o limite de 54%, entretanto, suplantaram o limite prudencial de 51,30%, atraindo para o gestor o dever de adotar as medidas legais para solucionar o problema nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal.”

Além disso, José Carlos Novelli determinou a instauração de tomada de contas ordinária (TCO) com o intuito de identificar os responsáveis e quantificar eventual dano causado ao erário em decorrência de impontualidades no recolhimento dos valores devidos à previdência.

Sobre São Pedro da Cipa, assim como nos demais processos, o conselheiro compreendeu que as irregularidades remanescentes nos autos não tinham força para conduzir emissão de juízo reprobatório. “Uma vez que não comprometeram a execução orçamentária, financeira e patrimonial do município”, disse.

Frente ao exposto, acolheu integralmente o parecer do Ministério Público de Contas (MPC) e votou pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação , com emissão de recomendações aos atuais gestores. Seu posicionamento foi acolhido por unanimidade pelo Pleno.

