Pleno julga irregulares tomadas de contas e determina restituição ao erário

O Curso de Extensão Ensino a Distância (EaD) Cidadania e Controle Social, promovido pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), teve sua primeira reunião de tutores e coordenadores de 2021. O objetivo do encontro, realizado na última semana, foi alinhar e criar estratégias para dar prosseguimento à capacitação, iniciada no dia 7 de junho, otimizando resultados.

“Que bom podemos desenvolver essa dinâmica no momento de pandemia que estamos enfrentando. Por isso, preparamos pontos para auxiliar o desenvolvimento dos trabalhos da melhor forma, com mais humanidade e solidariedade, explicou a coordenadora de tutoria Simony Jin.

Voltada aos conselheiros de políticas públicas, universitários e sociedade em geral, a qualificação conta com certificação pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e foi idealizada a partir da pesquisa aplicada em 2012 junto aos Conselhos Municipais de Políticas Públicas, que apontaram a necessidade de capacitação via Ensino a Distância.

Em 2021, o objetivo da proposta é motivar e orientar o cidadão a exercer seu direito-dever, através de atividades práticas, a formalizar denúncias robustas, a buscar e a solicitar informações públicas junto aos órgãos e entidades valendo-se da Lei de Acesso à Informação (LAI), por exemplo.

“Esse curso vai além de suas próprias fronteiras. Quando um aluno aprende os caminhos e as ferramentas para o exercício do controle social ele se torna um cidadão melhor em todos os ambientes em que estiver, por isso as reuniões de alinhamento também são momentos de ouvimos os tutores, trocarmos experiências e, juntos, traçamos estrategias tecnicas e também humanas, de sensibilização do aluno frente as suas potencialidades e sua função no meio”, ponderou Isabela Gomes de Paiva, também coordenadora de tutoria.

Na avaliação da vice-diretora da Escola de Contas do TCE-MT, Esther de Mello Menezes, esta primeira reunião é de grande valia. “Espero que todos tenham aproveitado bastante o conhecimento repassado e reforço que estamos sempre à disposição. Tenho certeza que vai ser um curso de sucesso, especialmente pela parceria formada entre TCE-MT e UFMT.”

EaD – Cidadania e Controle Social

Desde sua criação, em 2013, o EaD Cidadania e Controle Social já certificou 4.927 cidadãos de todos os estados brasileiros e de quase todos os municípios de Mato Grosso. No ano passado, 2.260 pessoas se inscreveram para participar do curso, de 19 estados brasileiros. Do total de participantes, 926 concluíram o EaD, sendo que 453 são membros de Conselhos de Políticas Públicas e destes 44,81% são ligados aos Conselhos de Educação.

